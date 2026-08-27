Las fiestas de barcos en las calas de Baleares ya se ven desde el espacio

Las concentraciones de barcos en algunas de las calas más populares de Baleares han alcanzado una dimensión que ya es visible incluso desde el espacio. Una imagen de satélite de es Jondal, en Ibiza, difundida por Terraferida muestra decenas de embarcaciones frente a la costa y, en una ampliación, más de una veintena de yates agrupados uno junto a otro formando un llamativo arco sobre el mar.

La fotografía, correspondiente a 2024 según la organización ecologista, ha vuelto a poner el foco sobre un fenómeno recurrente durante el verano en Baleares: las fiestas y encuentros privados que reúnen numerosas embarcaciones en algunas de las zonas más concurridas del litoral.

Sin embargo, la escena recuerda a otros encuentros náuticos celebrados en los últimos años en Ibiza y Formentera, algunos de los cuales sí han acabado en denuncias y sanciones.

Decenas de barcos formando un arco en mitad del mar

La imagen ofrece una primera panorámica de Punta des Jondal de Ibiza, en la que se aprecia una importante presencia de embarcaciones repartidas por la zona.

Pero es la ampliación de la fotografía la que resulta especialmente llamativa. Más de una veintena de barcos aparecen unidos unos a otros hasta dibujar una gran curva en mitad del mar, una disposición poco habitual en un fondeo convencional.

Terraferida ha aprovechado la escena para denunciar la presión de este tipo de actividades sobre el litoral balear.

«Son tan frecuentes las fiestas de millonarios con superyates que hasta aparecen en las imágenes de satélite», señala la entidad ecologista en la publicación, en la que reclama mayores límites a estas actividades.

La organización sitúa la fotografía en es Jondal durante 2024, aunque no identifica qué fiesta o encuentro concreto aparece reflejado.

Fiestas de barcos que ya han acabado en sanción

Las concentraciones de embarcaciones para celebrar fiestas privadas no son nuevas en Baleares.

Uno de los episodios más conocidos ocurrió en Cala Saona, en Formentera, en mayo de 2019, cuando la Guardia Civil intervino en una fiesta con 17 embarcaciones fondeadas en aguas protegidas después de recibir una alerta por música a gran volumen.

Las autoridades denunciaron entonces varias infracciones y el episodio acabó posteriormente en sanción.

Años después, este tipo de encuentros sigue celebrándose en las Pitiusas. En mayo de 2025, es Jondal acogió otra concentración privada en la que 24 yates quedaron amarrados uno junto a otro, con música y actividades acuáticas.

En aquel caso, sin embargo, el evento contaba con autorización de Capitanía Marítima, lo que evidencia que no todas estas fiestas o concentraciones son necesariamente ilegales.

Es Jondal, bajo presión durante los meses de verano

Más allá de las fiestas, la imagen vuelve a poner sobre la mesa la enorme presión náutica que soportan determinadas zonas del litoral de Ibiza durante la temporada alta.

El Servicio de Vigilancia de la Posidonia del Govern situó en su balance de 2024 a Porroig, cala Jondal y la bahía de Sant Antoni entre las áreas de Baleares con mayor impacto derivado de los fondeos.

Durante aquella temporada se revisaron casi 100.000 fondeos en Baleares y miles de embarcaciones tuvieron que ser desplazadas porque sus anclas o cadenas afectaban a praderas de posidonia.

En Ibiza, aproximadamente uno de cada diez fondeos inspeccionados fue considerado incorrecto.

Es Jondal, una de las zonas más conocidas de la isla por sus beach clubs y la presencia habitual de grandes yates, lleva años formando parte del debate sobre la necesidad de ordenar el fondeo y proteger las praderas de posidonia.

Una imagen que resume la presión sobre las calas

La fotografía difundida ahora por Terraferida no demuestra que las embarcaciones que aparecen en ella estuvieran fondeadas sobre posidonia ni que la concentración fuese ilegal.

Sí ofrece, sin embargo, una estampa difícil de ignorar: decenas de embarcaciones reunidas frente a una misma cala hasta el punto de que la concentración resulta claramente visible en una imagen tomada desde el espacio.

Una imagen que resume gráficamente un fenómeno que cada verano vuelve a generar debate en Baleares: hasta dónde puede llegar la presión de la actividad náutica sobre algunas de las calas más populares de las Islas.

Fuente: Diario de Mallorca