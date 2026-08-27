El evento que ha marcado los viernes de Tanit Beach Ibiza se despide
Tanit Beach Ibiza celebra este viernes 28 de agosto la última sesión de la temporada con afro house, percusión en directo y ritmos tribales desde las 13 horas
Los viernes de Afro Soul en Tanit Beach Ibiza llegan a su fin. Este 28 de agosto, el beach club de Platja d’en Bossa celebra la última sesión de la temporada de una propuesta que durante todo el verano ha unido música, playa y gastronomía frente al Mediterráneo.
Desde su estreno el pasado mes de junio, Afro Soul ha convertido los viernes en una jornada marcada por el afro house, los ritmos tribales y la percusión en directo, trasladando la música a uno de los escenarios más reconocibles del verano ibicenco.
La despedida comenzará a partir de las 13 horas y mantendrá el formato que ha acompañado a la cita durante estos meses. Una jornada completa para disfrutar entre hamacas, mar, gastronomía y música mientras avanza la tarde en Platja d’en Bossa.
Una última oportunidad para vivir Afro Soul
La sesión de este viernes servirá también para poner el broche final a una temporada que ha reunido cada semana a quienes buscaban una alternativa para disfrutar de Ibiza durante el día.
La organización plantea esta última fecha como una celebración y también como un agradecimiento a todas las personas que han formado parte de Afro Soul durante el verano. Una despedida frente al Mediterráneo en la que volverán a sonar los ritmos que han definido la propuesta desde su estreno.
Para quienes quieran sumarse a la última sesión, la entrada será gratuita y todavía quedan mesas y hamacas disponibles, aunque desde Tanit Beach Ibiza recomiendan realizar reserva previa debido a la proximidad de la fecha.
Las reservas pueden gestionarse a través del teléfono 971 395 744.
Afro Soul termina pero Tanit Beach Ibiza continúa
El final de Afro Soul no significa el cierre de Tanit Beach Ibiza. El establecimiento continuará abierto con su funcionamiento habitual hasta octubre, manteniendo su oferta de gastronomía, música, hamacas y servicio frente al mar.
El viernes 28 será, por tanto, la última ocasión de este verano para disfrutar específicamente de Afro Soul en Tanit. Desde las 13 horas, Platja d’en Bossa volverá a reunir música y ambiente mediterráneo para despedir una de sus citas semanales de la temporada.
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