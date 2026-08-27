El dibujo de una joven de 14 años vestirá el próximo 'Sant Antoni Camina amb el Càncer'

Los niños y niñas participantes en las escuelas de verano de Sant Antoni han participado en un concurso de dibujo organizado por el Ayuntamiento para elegir el nuevo diseño de las camisetas de la tercera edición del evento solidario 'Sant Antoni Camina amb el Càncer'. La ganadora ha sido Olalla Cardona Torres, de 14 años y alumna de la escuela de verano del Espai Jove, cuyo dibujo se plasmará en las camisetas de la próxima caminata y carrera contra el cáncer.

El concurso ha contado con seis finalistas y, según explica el Ayuntamiento, la iniciativa ha permitido a los participantes expresar su creatividad y reflejar a través de sus dibujos su visión de esta actividad solidaria y de los valores de apoyo, unión y compromiso que representa.

El alcalde de Sant Antoni, Marcos Serra, y el concejal de Juventud, Jorge Nacher, han entregado los diplomas de reconocimiento a los niños y niñas finalistas, cuya participación e implicación han destacado.

Creatividad joven para una cita solidaria

La convocatoria se ha dividido en dos categorías de edad: la categoría A, dirigida a niños y niñas de ocho a once años, y la categoría B, para participantes de 12 a 16 años. Cada participante podía presentar una única obra original e inédita, realizada en formato A4 y apta para su posterior impresión en camiseta.

Tras la valoración de las diferentes obras presentadas, se seleccionaron seis finalistas, tres de la categoría A y tres de la categoría B. Finalmente, el dibujo de Olalla Cardona Torres resultó ganador. La joven ha recibido como premio un vale de 50 euros para un comercio local y su creación formará parte del nuevo diseño de las camisetas de la próxima edición de la caminata y carrera contra el cáncer.

El Ayuntamiento de Sant Antoni agradece la participación de todos los niños y niñas que han formado parte del concurso y pone en valor, según señala en su comunicado, su implicación y entusiasmo en una iniciativa que combina creatividad y solidaridad.

'Sant Antoni Camina amb el Càncer' es un evento deportivo organizado por el Ayuntamiento de Sant Antoni en colaboración con las asociaciones contra el cáncer de Ibiza y Formentera con el objetivo de recaudar fondos para contribuir a la lucha contra el cáncer. La iniciativa incluye una carrera y una caminata y, según sostiene el Ayuntamiento, tras sus dos primeras ediciones se ha consolidado como una cita solidaria del calendario del municipio, convirtiendo las calles de Sant Antoni en una "auténtica marea verde" en apoyo a las personas afectadas por esta enfermedad y sus familias.