Cursos de catalán en Santa Eulària: fechas, niveles, precios y cómo inscribirse

El Ayuntamiento de Santa Eulària abrirá del 1 al 22 de septiembre el periodo de matriculación para una nueva convocatoria de cursos de catalán para adultos, que se impartirán entre octubre y enero de 2027. La oferta incluye formación presencial y virtual y las plazas, que son limitadas, se adjudicarán por orden de inscripción, con preferencia para los alumnos que cursaron la convocatoria de febrero de 2026 y para las personas empadronadas en el municipio.

La convocatoria incluye formación en los niveles A, B y C, con distintas modalidades. El nivel Inicial, combinado A1-A2, se impartirá exclusivamente de forma presencial los lunes, miércoles y viernes de 18 a 20 horas y tendrá una duración de 75 horas de clase.

En el nivel Intermedio, combinado B1-B2, los alumnos podrán elegir entre la modalidad presencial, los lunes, miércoles y viernes de 16 a 18 horas, o la modalidad virtual, los martes y jueves de 16 a 18 horas. Los cursos tendrán, respectivamente, 75 horas de clase y 60 horas, con otras 15 de trabajo individual supervisado.

El nivel Avanzado, C1, se ofrecerá en formato virtual, con clases los martes y jueves de 18 a 20.30 horas y una duración de 75 horas de clase.

Nueva convocatoria de cursos de catalán para adultos en Santa Eulària. / Ayuntamiento de Santa Eulària des Riu

Las clases presenciales se desarrollarán en el pueblo de Santa Eulària, aunque la ubicación exacta se confirmará con la lista definitiva de admitidos. Las sesiones virtuales se realizarán por videoconferencia a través de la plataforma Zoom.

El inicio de las clases está previsto para el 1 de octubre en el caso de los cursos virtuales y para el 5 de octubre en los presenciales. La formación finalizará el 18 de enero para la modalidad presencial y el 28 de enero para la virtual.

Las inscripciones deberán realizarse de forma telemática, mediante la cumplimentación de la hoja de matrícula y el pago con tarjeta a través del formulario web habilitado. El precio de la matrícula general será de 30 euros para las personas empadronadas y de 80 euros para quienes residan fuera del municipio.

Las personas que tengan conocimientos de catalán pero no dispongan de un certificado oficial deberán solicitar cita previa para realizar una prueba de nivel antes de matricularse. Para ello, deberán contactar a través del teléfono 629 557 885 o del correo electrónico cultura@santaeularia.com.

Tanto la lista provisional de admitidos como la definitiva se publicarán en la web santaeulariaculturaijoventut.com.