Controles de la Policía de Ibiza: las infracciones que más se denuncian

Los agentes de la Policía Local de Ibiza han formulado 144 propuestas de sanción por exceso de velocidad durante una campaña realizada esta semana con su radar móvil. Además, otros 18 conductores fueron denunciados por diferentes infracciones en dos dispositivos desarrollados los días 21 y 23 de agosto junto a inspectores de Transportes del Consell de Ibiza.

De las 144 denuncias por exceso de velocidad, 28 correspondieron a vehículos de servicio público, entre ellos taxis y VTC, según ha informado este jueves el Ayuntamiento a través de un comunicado de prensa.

Estos controles se desarrollan en una ciudad en la que, desde el 17 de enero de 2025, rige de forma general el límite de 30 kilómetros por hora en las vías urbanas, salvo aquellas que no son de titularidad municipal, según recuerda el Consistorio en su nota.

El llamado 'cuarto turno' del cuerpo

Por otro lado, el cuarto turno de la Policía Local participó los días 21 y 23 de agosto en dos dispositivos especiales coordinados con los inspectores de Transportes del Consell, centrados especialmente en los vehículos de transporte con conductor (VTC).

En el primero de los dos operativos, los agentes interpusieron siete denuncias: una por circular sin el casco reglamentario, tres por utilizar el teléfono móvil al volante, dos por llevar el alumbrado del vehículo en mal estado y otra por presencia de drogas en el organismo detectada tras la correspondiente prueba.

Dos días después se establecieron varios puntos de control en los que se inspeccionó a un total de 56 vehículos, y en once de estos casos sus respectivos conductores acabaron denunciados. Entre las infracciones detectadas hubo un positivo en alcohol y otro por sustancias estupefacientes.

Los agentes también localizaron un vehículo con la ITV desfavorable, que tuvo que ser retirado por una grúa, y formularon denuncias por utilizar el teléfono móvil durante la conducción, no llevar puesto el cinturón de seguridad y transportar a más personas de las plazas autorizadas.

Durante este segundo dispositivo también fue denunciado un pasajero por arrojar a la vía un objeto susceptible de provocar un incendio.

El Ayuntamiento señala que la Policía Local y los inspectores del Consell continuarán realizando controles conjuntos sobre la actividad del transporte y las condiciones de seguridad de vehículos y conductores.