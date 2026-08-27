Consell y patronal aplauden la ruta directa con Nueva York: «Contener no significa renunciar a mejorar»

El Consell de Ibiza y las principales entidades empresariales y turísticas de las Pitiusas han celebrado el anuncio de United Airlines de poner en marcha en 2027 una conexión directa entre Ibiza y Nueva York. La ruta enlazará el aeropuerto ibicenco con Newark, en el área metropolitana de Nueva York, con cuatro frecuencias semanales en cada sentido.

La institución insular considera que el nuevo enlace responde a un «objetivo estratégico en el que trabaja desde hace años» para conectar directamente Ibiza con «un mercado de gran potencial y capacidad de gasto». El presidente del Consell, Vicent Marí, lo ha definido como «una gran noticia para Ibiza» y como la confirmación de que «las decisiones basadas en datos, la planificación y la colaboración con el sector dan resultados».

El Consell vincula este avance al trabajo desarrollado desde 2024 mediante el Sistema de Inteligencia Turística SIT Ibiza, que ha analizado la evolución y el potencial del mercado estadounidense. Según la institución, esos datos permitieron acreditar ante las compañías aéreas que existía demanda suficiente para explorar una conexión directa. Promoción Turística también ha trabajado con United Airlines, Aena y las empresas turísticas de Ibiza.

Presencia creciente

Los datos del SIT señalan que Estados Unidos representó entre abril y octubre de 2025 el 5,2% de la presencia internacional de visitantes registrada en la isla, como séptimo mercado internacional. En mayo de 2026, la presencia de estadounidenses aumentó un 21,74% respecto al mismo mes del año anterior y, en el día de mayor afluencia de junio, se contabilizaron más de 6.500 visitantes de este país.

También han crecido las búsquedas de vuelos. Entre enero y junio de 2026 se registraron 4.905.544 búsquedas de conexiones entre Estados Unidos y Ibiza, frente a las 3.511.331 del mismo periodo de 2025, un 39,7% más. Hasta ahora, estos viajeros llegaban principalmente a través de Madrid o de aeropuertos europeos como Londres o París.

Marí sostiene que la ruta es «plenamente compatible con la política de contención turística que impulsa el Consell». «Contener no significa renunciar a mejorar. Significa gestionar mejor los flujos, priorizar la calidad sobre la cantidad y conseguir que la actividad turística genere más valor para la sociedad», ha afirmado. El enlace será operado con un Airbus A321XLR, de pasillo único y capacidad limitada frente a los grandes aviones transoceánicos.

Diversificación de mercados

La Federación Empresarial Hotelera de Ibiza y Formentera (Fehif) también ha valorado positivamente el anuncio. Su presidenta, María Costa, considera que la conexión permitirá avanzar en la diversificación de mercados y mejorar la conectividad con Estados Unidos. «Esperamos que la ruta tenga una buena acogida y que contribuya a reforzar el posicionamiento de las Pitiusas en el mercado norteamericano», ha señalado.

La Cámara de Comercio de Ibiza y Formentera ha celebrado igualmente el nuevo enlace. Su presidente, Juan Guasch, destaca que permitirá posicionar Ibiza y Formentera directamente en el mercado norteamericano, sin escalas, y que también beneficiará a los residentes que viajen a Estados Unidos.

Fomento del Turismo de la Isla de Ibiza ha subrayado por su parte el potencial del mercado estadounidense, por su creciente interés en la oferta cultural, gastronómica, patrimonial y de bienestar. Su presidente, Alejandro Sancho, ha calificado el anuncio como «una gran noticia para Ibiza en todos los sentidos» y ha destacado también la mejora de conectividad para los residentes.

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United Airlines prevé iniciar los vuelos Newark-Ibiza el 31 de mayo de 2027 y mantenerlos hasta el 7 de octubre, con salidas los lunes, martes, jueves y sábados. En sentido contrario, la conexión comenzará el 1 de junio y finalizará el 8 de octubre, con vuelos los martes, miércoles, viernes y domingos.