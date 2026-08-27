Transporte aéreo
Consell y patronal aplauden la ruta directa con Nueva York: «Contener no significa renunciar a mejorar»
El sector turístico destaca el potencial del mercado estadounidense y el valor de una conexión sin escalas
El Consell de Ibiza y las principales entidades empresariales y turísticas de las Pitiusas han celebrado el anuncio de United Airlines de poner en marcha en 2027 una conexión directa entre Ibiza y Nueva York. La ruta enlazará el aeropuerto ibicenco con Newark, en el área metropolitana de Nueva York, con cuatro frecuencias semanales en cada sentido.
La institución insular considera que el nuevo enlace responde a un «objetivo estratégico en el que trabaja desde hace años» para conectar directamente Ibiza con «un mercado de gran potencial y capacidad de gasto». El presidente del Consell, Vicent Marí, lo ha definido como «una gran noticia para Ibiza» y como la confirmación de que «las decisiones basadas en datos, la planificación y la colaboración con el sector dan resultados».
El Consell vincula este avance al trabajo desarrollado desde 2024 mediante el Sistema de Inteligencia Turística SIT Ibiza, que ha analizado la evolución y el potencial del mercado estadounidense. Según la institución, esos datos permitieron acreditar ante las compañías aéreas que existía demanda suficiente para explorar una conexión directa. Promoción Turística también ha trabajado con United Airlines, Aena y las empresas turísticas de Ibiza.
Presencia creciente
Los datos del SIT señalan que Estados Unidos representó entre abril y octubre de 2025 el 5,2% de la presencia internacional de visitantes registrada en la isla, como séptimo mercado internacional. En mayo de 2026, la presencia de estadounidenses aumentó un 21,74% respecto al mismo mes del año anterior y, en el día de mayor afluencia de junio, se contabilizaron más de 6.500 visitantes de este país.
También han crecido las búsquedas de vuelos. Entre enero y junio de 2026 se registraron 4.905.544 búsquedas de conexiones entre Estados Unidos y Ibiza, frente a las 3.511.331 del mismo periodo de 2025, un 39,7% más. Hasta ahora, estos viajeros llegaban principalmente a través de Madrid o de aeropuertos europeos como Londres o París.
Marí sostiene que la ruta es «plenamente compatible con la política de contención turística que impulsa el Consell». «Contener no significa renunciar a mejorar. Significa gestionar mejor los flujos, priorizar la calidad sobre la cantidad y conseguir que la actividad turística genere más valor para la sociedad», ha afirmado. El enlace será operado con un Airbus A321XLR, de pasillo único y capacidad limitada frente a los grandes aviones transoceánicos.
Diversificación de mercados
La Federación Empresarial Hotelera de Ibiza y Formentera (Fehif) también ha valorado positivamente el anuncio. Su presidenta, María Costa, considera que la conexión permitirá avanzar en la diversificación de mercados y mejorar la conectividad con Estados Unidos. «Esperamos que la ruta tenga una buena acogida y que contribuya a reforzar el posicionamiento de las Pitiusas en el mercado norteamericano», ha señalado.
La Cámara de Comercio de Ibiza y Formentera ha celebrado igualmente el nuevo enlace. Su presidente, Juan Guasch, destaca que permitirá posicionar Ibiza y Formentera directamente en el mercado norteamericano, sin escalas, y que también beneficiará a los residentes que viajen a Estados Unidos.
Fomento del Turismo de la Isla de Ibiza ha subrayado por su parte el potencial del mercado estadounidense, por su creciente interés en la oferta cultural, gastronómica, patrimonial y de bienestar. Su presidente, Alejandro Sancho, ha calificado el anuncio como «una gran noticia para Ibiza en todos los sentidos» y ha destacado también la mejora de conectividad para los residentes.
United Airlines prevé iniciar los vuelos Newark-Ibiza el 31 de mayo de 2027 y mantenerlos hasta el 7 de octubre, con salidas los lunes, martes, jueves y sábados. En sentido contrario, la conexión comenzará el 1 de junio y finalizará el 8 de octubre, con vuelos los martes, miércoles, viernes y domingos.
United pone a la venta los vuelos directos desde 574 euros ida y vuelta
Nueva York queda un poco más cerca de Ibiza. Al menos, en la pantalla de búsqueda de United Airlines, donde ya aparecen los primeros vuelos directos entre el aeropuerto de es Codolar y Newark, en el área metropolitana neoyorquina, para junio de 2027. Y, como toda gran novedad aérea, la pregunta llega rápido: ¿cuánto costará volar sin escalas desde Ibiza a Nueva York?
La respuesta, según las tarifas consultadas este miércoles en la web de la aerolínea, arranca en 668,13 dólares (574 euros) ida y vuelta para un viaje entre el 2 y el 8 de junio de 2027 en la tarifa más básica de United Economy. El vuelo de ida seleccionado sale de Ibiza el miércoles 2 de junio a las 15.15 horas y llega a Newark a las 18.30 horas del mismo día. La duración prevista es de 9 horas y 15 minutos y el avión anunciado es un Airbus A321. La vuelta parte de Newark el 8 de junio a las 23.15 horas y aterriza en Ibiza al día siguiente, 9 de junio, a las 13.15 horas, tras un vuelo estimado de 8 horas.
Es decir, una escapada de seis días a Nueva York sin pasar por Madrid, Barcelona, Londres, Lisboa o cualquier otro aeropuerto intermedio. Directo de Ibiza a la Gran Manzana —o casi, porque Newark está en Nueva Jersey, aunque forma parte del gran sistema aeroportuario de Nueva York—.
La tarifa más económica que aparece en la búsqueda corresponde a Basic Economy, una opción pensada para quienes quieren pagar menos y están dispuestos a renunciar a comodidades. United advierte de varias restricciones: no permite selección gratuita de asiento, no incluye cambios, no ofrece ascensos de clase y no incorpora equipaje facturado gratuito. Sí incluye una pieza de equipaje de mano.
En la propia web, la compañía propone subir a United Economy estándar, que en la misma búsqueda aparece desde 844 dólares (724 euros). Esta alternativa permite elegir asiento e incluye una pieza de equipaje facturado, además de acumular millas. Por encima quedan otras opciones más caras, como Economy Plus, Premium Plus y United Polaris, ya en otra liga de precios. La tarifa más cara, la United Polaris, cuesta 3.010 dólares (2.583 euros) ida y vuelta.
En el resumen final de la compra, la tarifa base del viaje aparece en 577,90 dólares, a los que se suman 90,23 dólares en impuestos y cargos, hasta alcanzar los 668,13 dólares de coste total.
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