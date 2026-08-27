Cazado a 182 km/h en una carretera de Ibiza limitada a 80: era un vehículo de servicio público

Un conductor de un vehículo de servicio público está siendo investigado en Ibiza después de que la Guardia Civil le cazara circulando a 182 kilómetros por hora en un tramo de carretera en el que la velocidad máxima permitida era de 80 kilómetros por hora. El comunicado del cuerpo armado no detalla si se trataba de un taxi o de un VTC. De la misma manera, tampoco indica el lugar en el que se le pilló.

La actuación se produjo el pasado 9 de agosto, durante uno de los controles especiales de velocidad desplegados por la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil en la isla. El vehículo, según el instituto armado, superaba el límite establecido en más de 100 kilómetros por hora, una velocidad que ha motivado la apertura de diligencias por un presunto delito contra la seguridad vial.

Tras registrar el exceso de velocidad, los agentes identificaron al conductor y tramitaron las actuaciones correspondientes, que ya han sido enviadas a la autoridad judicial competente al tratarse de una infracción penal cometida en una vía interurbana.

Controles reforzados en verano

La Guardia Civil enmarca esta intervención en el aumento de la vigilancia en las carreteras de Ibiza durante la temporada estival, una época en la que la red viaria de la isla soporta un volumen especialmente elevado de desplazamientos.

El objetivo de estos dispositivos es detectar conductas de riesgo, reforzar la prevención de accidentes y mejorar la seguridad de todos los usuarios de la vía. La Agrupación de Tráfico mantiene activos diferentes puntos de control y vigilancia en la isla, especialmente ante comportamientos que pueden incrementar la siniestralidad.

Desde la Guardia Civil recuerdan que circular por encima de los límites establecidos reduce de forma notable el margen de reacción ante cualquier imprevisto y agrava las consecuencias en caso de accidente. El instituto armado anuncia que continuará reforzando su presencia en las carreteras ibicencas y mantendrá los controles preventivos para detectar este tipo de conductas.