Cáritas da las gracias a la empresa Van Wyck & Van Wyck de la polémica fiesta en Sant Antoni por el donativo de 40.000 euros

Cáritas Diocesana de Ibiza, en nombre de Cáritas Parroquial de Sant Antoni, agradece públicamente a la empresa Van Wyck & Van Wyck el donativo de 40.000 euros gracias al cual ha podido celebrar la polémica fiesta egipcia, y que permitirá a la entidad social dedicar más recursos a ayudar a las personas necesitadas de la parroquia.

La organización ha aprovechado este agradecimiento para apelar a la responsabilidad social de las grandes empresas del sector del ocio que todavía no colaboran con Cáritas y pedirles que destinen una parte de sus beneficios a "combatir la pobreza y la desigualdad que existe en Ibiza".

Éxito de Ibiza y exclusión social

Cáritas asegura que, bajo la imagen de una isla próspera gracias a su atractivo turístico y a su extensa oferta de entretenimiento y hedonismo, existe una realidad que afecta a miles de personas a las que, según la organización, "el éxito de Ibiza, paradójicamente, ha llevado a la exclusión social". La entidad se refiere a hombres, mujeres y niños que carecen de una vivienda digna, viven en condiciones "miserables" o que, incluso teniendo un empleo y un sueldo, necesitan apoyo para sobrevivir.

La organización considera que esta situación responde a "los efectos de un modelo económico basado en la especulación, el materialismo y el individualismo", que "no redistribuye equitativamente la riqueza que genera" ni incluye la lucha contra la exclusión social entre sus prioridades.

Compromiso de las empresas de Ibiza

Por este motivo, Cáritas Diocesana hace un llamamiento a las empresas que considera comprometidas con Ibiza, que tienen en la isla la base de su negocio y que, según señala la entidad, han cimentado el éxito de Ibiza en todo el mundo, para que destinen a la solidaridad con las personas más desfavorecidas una parte de lo que la isla les aporta.

Cáritas explica que algunas empresas ya colaboran y "han podido comprobar el impacto positivo que tiene su implicación", mientras que considera que muchas otras "siguen de espaldas a una realidad que no deberían ignorar".

La entidad invita a estas empresas a acercarse a Cáritas, conocer sus programas de acogida, acompañamiento y promoción y contribuir mediante donativos para que su ayuda pueda llegar a todas las personas que la necesitan.