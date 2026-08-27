El alcalde de Sant Antoni niega que estuviera en la fiesta egipcia y reitera que no sabían que el lago tenía "agua real"

El alcalde de Sant Antoni, Marcos Serra, ha negado que acudiera a la polémica fiesta egipcia celebrada hace dos semanas en sa Pedrera de Can Coix y ha reiterado que no sabían que el lago artificial tenía "agua real", a pesar de que, tal y como ha reconocido, en diez páginas de la memoria descriptiva del evento se menciona la palabra "water" (agua) junto a planos de la instalación pintados de color azul.

Se esperaba con mucha expectación en Sant Antoni el choque de este jueves en el pleno municipal entre el equipo de gobierno y la oposición, que presentó una moción con 15 preguntas relativas a la fiesta egipcia. En su "eufórica y chistosa" intervención, tal y como la definió posteriormente el alcalde, el concejal socialista Raúl Díaz las resumió en cinco cuestiones principales: "¿Era inocua la fiesta? ¿Dónde están los certificados de estabilidad? ¿Se cumplió la normativa de ruidos? ¿Estuvo el alcalde en la fiesta? ¿Ponía 'water' en los planes?".

De las cinco, el alcalde respondió a dos. En primer lugar, negó que estuviera presente en la fiesta egipcia, al tiempo que aseguró que tampoco le "consta" que acudiera ninguno de sus compañeros del equipo de gobierno municipal. En segundo lugar, aportó una explicación cuanto menos extraña para la famosa palabra "water" que se repite en 10 de las 69 páginas de la memoria descriptiva de la fiesta egipcia.

"El Ayuntamiento no sabía lo del lago. Es cierto que en los planos existía la palabra 'water', pero también salían obeliscos y una pirámide, y luego no eran de piedra. La memoria descriptiva no explicaba que se fuera a crear un lago real. Que en un plano salga la palabra 'water' no implica que se vaya a realizar una instalación con agua real", comentó Serra.

"Tenemos la obligación de dar explicaciones y hoy se han dado. Ha quedado suficientemente explicado", dijo al finalizar su intervención.

El PSOE le acusa de "mentir a la ciudadanía"

De esta forma, el alcalde se enrocó en la versión que lleva manteniendo desde que Diario de Ibiza destapó la instalación de un lago artificial en la fiesta egipcia, celebrada con motivo del 50 aniversario de una adinerada mujer estadounidense, que requirió la utilización de al menos 170 toneladas de agua.

La oposición no dejó escapar la oportunidad de hurgar en la herida. "El seguro de responsabilidad se presentó en inglés. Eso sí lo entienden, pero la palabra 'water', no. ¿O se creía usted que 'water' era el baño", le interpeló Díaz. "Si nadie vio el lago artificial tenemos un problema de incompetencia gravísimo. Y si lo vieron y no dijeron nada, el problema es aún mayor", añadió. Su compañero del grupo socialista Xavi Rey acusó directamente al alcalde de "mentir a la ciudadanía" y pidió su dimisión.

(Habrá ampliación)