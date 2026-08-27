Adjudicada la primera promoción de Ca n'Escandell a Stefano Boeri, el gurú de la arquitectura vegetal y creador de las ciudades bosque

La primera promoción de viviendas de protección oficial (VPO) de Ca n'Escandell llevará la firma de uno de los gurús de la arquitectura vegetal, el movimiento que busca integrar árboles y plantas dentro de los elementos de construcción para fomentar tanto la biodiversidad urbana como la reducción de dióxido de carbono. El prestigioso arquitecto milanés Stefano Boeri ha resultado vencedor del concurso de proyectos que convocó el Ministerio de Vivienda y también se le acaba de adjudicar la dirección de las próximas obras.

A falta de que se presente oficialmente el proyecto, la plataforma de contratación del Estado publicaba ayer la formalización del contrato con Boeri para la redacción del proyecto de edificación y dirección de obra de la parcela 9 de Ca n'Escandell, por un valor de 1,5 millones de euros. Esta es una de las divisiones llevadas a cabo para la urbanización de la zona, donde se levantarán otras dos promociones, una de ellas también a cargo del Ministerio y la otra de la mano del Institut Balear de la Vivienda (Ibavi). Las tres actuaciones previstas sumarán un total de 532 casas.

Plazos

El Ministerio ahora deberá sacar a licitación las obras de esta primera tanda de VPO, una vez que finalicen los trabajos de urbanización de los viales, las infraestructuras y el parque urbano que se desarrollan en la actualidad. Sin embargo, hay un detalle en el contrato con Boeri que deja claro que estas viviendas deberían estar listas en poco más de cuatro años.

El arquitecto milanés se impuso a las otras doce propuestas presentadas en el concurso que convocó en mayo del año pasado el Sepes, la entidad pública del suelo que ahora se ha rebautizado como Casa 47, aunque sigue dependiendo del Ministerio. Aunque no se ha dado a conocer, el proyecto ya está diseñado y, según consta en la documentación, incorporó unas modificaciones planteadas por la Administración.

Recreación de la ciudad bosque proyectada por Boeri en Liuzhou. / DI

El contrato que se acaba de formalizar fija que, además de la redacción del proyecto de edificación, Boeri se haga cargo de la dirección de las obras, que se adjudicarán a una constructora como siguiente paso. Esta es una práctica habitual de la administración para lograr una continuidad técnica e interpretativa y agilizar las tareas hasta que estas finalicen.

De esta manera, los 50 meses del contrato ratificado con el arquitecto milanés contemplan el periodo en que se ha fijado que la primera promoción de Ca n'Escandell esté finalizada.

¿Qué es la arquitectura orgánica o vegetal?

Un vistazo por los proyectos llevados a cabo por Boeri en más de 20 países deja claro que se aleja por completo de una estética gris y minimalista. Su proyecto más ambicioso es la ciudad bosque de Liuzhou (China), retrasada por los efectos de la crisis del covid, concebida como una urbe autosuficiente para alojar a 30.000 personas. Allí plantea emplear 40.000 árboles y cerca de un millón de plantas de diversas especies para cubrir las fachadas y las calles, maximizando así la absorción de dióxido de carbono y la producción de oxígeno.

El bosque vertical de Milán está compuesto por dos bloques residenciales cubiertos de árboles y plantas. / DI

Anteriormente, su estatus en el panorama internacional se multiplicó gracias a su edificio más emblemático, el Bosque Vertical de Milán: dos torres residenciales, de 110 y 76 metros de altura, que suman 800 árboles, 4.500 arbustos y 20.000 plantas de un centenar de especies. En resumen, una vegetación equivalente a dos hectáreas de masa forestal.

Este proyecto en la capital lombarda le supuso el International Highrise Award en 2014, uno de los premios más importantes del sector y dirigido exclusivamente al diseño de rascacielos. Boeri ha trasladado este modelo a Lausana, El Cairo, Dubái, Utrecht, Eindhoven, Tirana o Shanghái, entre otras ciudades. Evidentemente, en Ibiza no podrá construir en altura.

Adaptación a Ibiza

A la espera de la presentación oficial del proyecto, solo se puede inferir que la promoción de 197 viviendas en la parcela 9 destacará por la integración de árboles y plantas en los edificios, que, según el plan especial de Ca n'Escandell, no pueden sobrepasar unas dimensiones verticales de planta baja y cuatro pisos.

A través de las bases del concurso de proyectos, queda claro que los bloques serán de baja altura y se integrarán en bloques. Toda la vegetación que se emplee deberá consistir en especies autóctonas, además de formar un sistema de autoabastecimiento con aguas pluviales y aguas grises filtradas.

Resto de actuaciones

Respecto al resto de promociones previstas en Ca n'Escandell, el Govern balear tiene previsto construir otras 170 viviendas en la parcela 10. Se da la circunstancia de que este terreno debe recibirlo el Ayuntamiento de parte de Casa 47 para cederlo después al Ibavi, que será el encargado de desarrollar las obras.

Esta cesión por parte del Estado aún no se ha efectuado, aunque ya se seleccionó, en abril de 2024, el proyecto arquitectónico, en otro concurso de ideas, realizado por Claudia Ferrer junto a su socia Milagros Machado, del despacho Atzur Arquitectura, y los arquitectos Javier Esteve y Ventura Godoy. Todavía no hay plazos previstos para construir en esta parcela 10 de Ca n’Escandell.

Por otra parte, la tercera promoción de 165 casas prevista en la denominada parcela 9 depende directamente del Ministerio de Vivienda a través de Casa 47. Este diario se dirigió ayer al gabinete de prensa del Ministerio preguntando por las previsiones de este último proyecto, así como por la cesión de la parcela donde el Ibavi debe construir sus VPO, sin obtener respuesta al cierre de esta edición.