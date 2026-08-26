"Si no hay barcos no hay gente": el pulso de una temporada "irregular" en Marina Ibiza, escaparate del lujo

Yates amarrados defensa con defensa, bolsos que cuestan lo que un piso y camareros en todas partes. Así es cada verano Marina Ibiza: uno de los escaparates más caros de la isla, donde Loewe, Dior o Bulgari conviven con restaurantes de mesas abarrotadas y noches que empiezan mucho antes de que se ponga el sol. Por sus calles, viajeros que buscan la foto perfecta, con la vista perfecta. Pero esta temporada, entre empleados y encargados, la palabra que más se repite es la misma: "irregular".

A Toni Tur, estudiante ibicenco trabajando en hostelería en verano, solo le han bastado dos temporadas en el restaurante Cappuccino, uno de los enclaves más reconocibles de la Marina, para notar que este año, la cosa "está cambiando": "Comparándolo con el año pasado sí que he visto esta temporada más floja, sobre todo durante el Mundial". Explica que la afluencia remontó después, pero el frenazo ha vuelto ahora, en la recta final de agosto. Su compañera Lucía Galán coincide en que el ritmo ha bajado, pero no de forma radical, y apunta un dato que pesa más que cualquier estadística: la llegada, a finales de mes, de una la familia real de los países árabes. "Se nota cuando llegan, son clientes fijos que repiten cada día y gastan mucho". "El perfil del cliente este año son principalmente familias de alto poder adquisitivo, muchas de origen árabe o napolitano", resume Galán. Toni le da la razón.

Turistas pasean por la calles de Marina Ibiza. / Toni Escobar

Cristina, italiana y encargada de la tienda de la firma Loewe, lleva afincada en la isla cada verano desde hace cuatro temporadas y se muestra un tanto desencantada con el rumbo que toma la isla: "Ha cambiado por completo, antes era un sitio más tranquilo, la gente que venimos a hacer la temporada y los residentes buscamos algún lugar de tranquilidad, pero la isla está completamente saturada. "Las playas están abarrotadas, no hay un solo rincón sin gente". En su reflexión, también echa la culpa a los precios: "Son de locos, un agua no te cuesta menos de cinco euros en nigún restaurante. ¡Un agua!".

Esta transformación no se ha notado tanto en el cliente, explica: "En la marina sigue predominando un perfil internacional, a nosotros sobre todo nos entran turistas europeos, muchos holandeses que tienen segundas residencias en Ibiza; el perfil árabe o indio, por el contrario, suele visitar más firmas como Dior o Louis Vuitton". No se equivoca, pasadas las 12.30 horas del mediodía, con un calor aplastante, la mayoría de las tiendas del puerto deportivo están vacías, el bullicio se acumula en los restaurantes frente al mar, con los rezagados que terminan el desayuno. Todas vacías menos Louis Vuitton.

Las familias, las grandes ausentes

Cristina achaca al precio la desaparición del turismo familiar clásico: "Ha bajado un poco, es normal, la isla es más cara, todo ha subido, hoteles, restaurantes. Este año han entrado muchísimas despedidas de soltero, o gente que viene solo un día y aprovecha para ir a las discotecas".

En el restaurante Calma, que comparte con Cappuccino la panorámica de Dalt Vila, Claudia Mocanu, la encargada, observa el mismo trasvase, pero hace otra lectura: "Ya no se ven esas familias que venían con niños, viene gente de otro nivel; pero nosotros no hemos notado menos trabajo, ese cliente se ha sustituido por otro, que viene en barco o busca ocio nocturno". Julio y agosto han sido fuertes, "ha habido días en que no dábamos abasto", aunque en junio sí notó el bajón: "Fue un mes raro para lo que estamos acostumbrados". Claudia dibuja dos velocidades completamente diferentes a lo largo de la temporada: "Julio y agosto es otro ritmo, gente que consume rápido y quiere la mesa ya; septiembre es más lento, con un cliente que no tiene prisa y es de otro nivel adquisitivo". Los barcos, insiste, son la clave: "Todos los que llegan son de gente con mucho dinero, y gastan en los restaurantes de la marina".

"Los que vienen no gastan menos"

Lucía Fernández, del bar Filin —el punto neurálgico rodeado de todas las grandes firmas de moda—, no se anda con rodeos: "Ayer, esto estaba a reventar, no podíamos ni beber agua". Aun así, igual que la mayoría, habla de un agosto "más flojo de lo normal". Se queja del cliente de este mes, a veces "muy maleducado". Le preocupa, en especial, "la falta de personal", una de las grandes frases repetidas verano tras verano. Su compañera Milene Rodríguez, ibicenca y en su primera temporada en la zona, cuenta que le ha sorprendido el gasto: "Veo menos gente en la isla, eso sí, pero los que vienen no gastan menos, algunos ni miran la cuenta o dejan propinas más altas que lo consumido".

La barra del bar y restaurante Filin, rodeado de tiendas de lujo. / Toni Escobar

El lujo más ostentoso se refleja en las joyas, quienes entran a Bulgari y se llevan alguna, no deben tener problemas para pagar la cuenta. En el interior de la tienda, el equipo habla de una temporada estable, "más o menos acorde" a la de años anteriores. Las empleadas destacan que el paraíso del lujo se vacía cuando llueve: "Todos los turistas se concentran en el centro de Ibiza; aquí entra gente de los barcos, si no hay barcos, no hay gente".

Ibiza se cuida, a ratos

En el Gran Hotel Ibiza, Alicia Pons, trabaja en la recepción del spa y, al igual que muchos de sus compañeros, describe una temporada "irregular: hay días muy buenos y otros muy malos. El cliente es muy exigente y la mayoría reserva a último minuto". Desde su puesto, aprecia una tendencia que contrasta con la imagen más hedonista de la isla: "Aunque siga habiendo mucha droga y fiesta, cada vez hay más gente que se interesa por el wellness, y el gimnasio, el domingo por la mañana, está lleno".

Cappuccino y Calma, que están prácticamente puerta con puerta, también detectan el mismo desplazamiento de horarios: para ambos, el punto fuerte son los desayunos, las mesas se llenan en el curso de la mañana y termina alargándose hasta la hora de la comida; sin embargo, cuando llega la madrugada, los turistas se marchan en busca de fiesta. "Por la noche la zona de chill out se vacía antes, supongo que se debe a que tienen una gran oferta de clubes y prefieren discotecas", apunta Claudia.

Una camarera carga una bandeja con cafés para los clientes. / Toni Escobar

"El lujo y el postureo que buscan"

El wellness o el turismo de discotecas no son las únicas dos caras de la moneda de Ibiza. El testimonio más incómodo llega de parte de una empleada de una firma de joyas, que observa un fenómeno que crece cada año: la frontera cada vez más difusa entre turismo de lujo y turismo sexual. "Son hombres que llegan con cuatro chicas jóvenes y se dedican a comprar las joyas más baratas de la tienda", describe. Para ella, la isla empieza a parecer "un destino de chulos".

Lucía observa la misma foto desde otro ángulo: "No podemos negar que una buena parte de la clientela está relacionada con el mundo de las drogas o la prostitución, se nota por cómo se sientan en la mesa con las chicas; son de alto poder adquisitivo y aquí tienen el lujo y el postureo que buscan".

Entre yates, joyas y un agua carísima, la zona agota la mitad de su temporada más contradictoria: la de un lujo que sigue llenando cajas, pero que empieza a mostrar una transformación y que además, no se libra de la sensación de estar atravesando una temporada "rara".