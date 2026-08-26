Animales
Susto en un garaje de Ibiza: los vecinos se topan con una serpiente de un metro
Los residentes de Platja d'en Bossa descubren una serpiente en el parking y temen por la integridad de las lagartijas de la zona
Un susto de buena mañana. Es lo que se llevaron este martes al salir de casa unos vecinos de una urbanización de Platja d'en Bossa. Uno de ellos salía de casa y, al bajar al parking, detrás de una puerta vio algo extraño: una especie de cuerda asomando. Cuál no fue su sorpresa al ver que ésta se movia. En un primer momento podía parecer la cola de una rata, pero al acercarse y mover la puerta se encontró con la sorpresa: ¡una serpiente!
El animal, asustado al sentirse descubierto por un humano, trata de huir, pero se encuentra con la pared. Acorralada en la esquina, la serpiente trepa ligeramente y, por fin, encuentra por dónde fugarse: el hueco entre la puerta y el marco.
El vecino, que graba la escena con su móvil, la persigue para intentar darle caza. La serpiente se desliza a bastante velocidad por el aparcamiento y al final se pierde entre un vehículo y la pared. Los vecinos están preocupados, ya que en el jardín de la urbanización hay sargantanes y temen por su integridad. "La verdad es que últimamente sólo venos lagartijas pequeñas, muy bebés, pero hace tiempo que no vemos grandes", reflexiona una vecina.
De momento, los vecinos han colocado una trampa en el garaje para tratar de cazar serpientes.
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