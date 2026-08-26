Sant Josep presume de músculo cultural: casi mil eventos y 1,5 millones para bibliotecas

El Ayuntamiento de Sant Josep ha hecho balance de los tres años de gestión de la concejalía de Cultura, Educación y Patrimonio con una cifra redonda sobre la mesa: 971 eventos organizados o apoyados por el departamento. Casi un millar de actividades entre conciertos, cine, teatro, exposiciones, conferencias, colaboraciones educativas, rodajes y cesiones de espacios que, según el Consistorio, han servido para extender la programación cultural por distintos núcleos del municipio.

El alcalde, Vicente Roig, ha defendido que cultura, educación y patrimonio “no son áreas secundarias ni de trámite”, sino “pilares fundamentales” para construir el futuro de Sant Josep. En la misma línea, la concejala Maria José Ríos ha explicado que el objetivo prioritario de estos tres años ha sido descentralizar la cultura y hacerla llegar “a cada rincón del municipio”, combinando artistas de reconocido prestigio con talento local y jóvenes promesas.

Uno de los proyectos estrella del balance es el 'Sol Post a s’Oli Fest', que se ha consolidado como la gran cita musical del departamento en el Auditorio Caló de s’Oli durante julio, agosto y, en las últimas ediciones, también a principios de septiembre. Por su escenario han pasado nombres como El Canijo de Jerez, Els Pets o La Gripe y Tú, además de artistas vinculados al Día de la Juventud, como Marc Seguí o Soge Culebra, y grupos jóvenes del municipio.

También crece la semana ludolingüística 'Units pel nostre parlar', impulsada desde Normalización Lingüística, que el Ayuntamiento presenta como la iniciativa con mayor participación organizativa del Consistorio. Su presupuesto alcanza ya los 60.000 euros anuales y permite financiar más de una veintena de proyectos de entidades locales, además del programa de televisión ‘Units pel nostre parlar’, que este año llega a su tercera edición.

Más bibliotecas y nuevos ciclos

El capítulo de bibliotecas concentra una de las inversiones más importantes: 1,5 millones de euros para el periodo 2026-2027. En la biblioteca de Sant Josep ya se han estrenado nuevas luminarias y mejoras para modernizar el espacio. En Cala de Bou, el Ayuntamiento dispone del proyecto ejecutivo para reformar el nuevo local de la calle des Caló, con 679.000 euros de presupuesto y más de 220 metros cuadrados. En Sant Jordi, se ha formalizado la compra del local contiguo a la biblioteca por 700.000 euros, lo que permitirá ampliar servicios con una zona infantil, área de lectura, espacio de estudio y archivo patrimonial.

Un momento de la presentación del balance de Sant Josep. / A. S. J.

El departamento también destaca la creación de dos ciclos propios que ya suman tres ediciones: el Ciclo de Teatro en Primavera y Música y Patrimonio, que vincula formaciones clásicas, corales y de cámara con espacios patrimoniales del municipio.

La programación estable se ha reforzado además con danza, 'Jornadas Flamencas', exposiciones, 'Nits al Tancó d’es Cubells', 'Magiclown', cine en Can Jeroni y el festival de verano Mecal en Sant Agustí.

En paralelo, el Ayuntamiento subraya la colaboración con entidades culturales como Taller de Músiques, el Institut d’Estudis Eivissencs o Rock Island, así como el apoyo a centros educativos mediante el uso de espacios municipales.

Can Blau, 'colles' y rodajes

Las ayudas a entidades culturales, principal vía de financiación de las colles de ball pagès, se han simplificado y actualizado. La convocatoria de 2023-2024 fue de 60.000 euros, con una segunda línea complementaria de 47.164,62 euros, y ya se ha publicado la correspondiente a 2025.

En la Escuela de Música Can Blau se han incorporado programas para los más pequeños, como Babymusic, de 1 a 3 años, y sensibilización musical para niños de 4 a 7 años, además de nuevas especialidades de cuerda. También se ha licitado el servicio de docencia externa, con una dotación de 1.007.085,79 euros.

El balance incluye además el trabajo de la Film Office municipal para agilizar los permisos de rodaje en un municipio con zonas de alta protección ambiental, como la Red Natura 2000 o el Parc Natural de ses Salines. Según el Ayuntamiento, una vez obtenidas las autorizaciones de otras administraciones, Sant Josep ha llegado a resolver sus permisos en menos de 24 horas.

En total, los 971 eventos de estos tres años se reparten entre 184 conciertos y recitales de danza, 184 sesiones de cine, 122 rodajes autorizados, 90 colaboraciones con instituciones culturales y deportivas, 80 actos divulgativos, conferencias y congresos, 76 colaboraciones educativas, 75 exposiciones y 60 obras teatrales, entre otros formatos. Una agenda amplia que, según el Consistorio, busca que la cultura no se quede en un solo escenario, sino que circule por todo Sant Josep.