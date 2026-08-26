El PSOE acusa a Sant Antoni de cometer varias irregularidades para autorizar la fiesta egipcia

El PSOE de Sant Antoni llevará este jueves al pleno municipal una batería de preguntas sobre la autorización de la fiesta egipcia celebrada el pasado 13 de agosto en sa Pedrera de Can Coix. Los socialistas sostienen que el análisis del expediente administrativo deja "serios interrogantes" sobre la tramitación del evento y cuestionan, entre otros aspectos, la calificación de la fiesta como actividad no permanente inocua, la documentación aportada por los promotores, la instalación de grandes estructuras, la cobertura del seguro de responsabilidad civil, la autorización para superar los límites de ruido y las medidas adoptadas frente al riesgo de incendios.

De igual modo, la moción pone el foco en el conocimiento previo que tenía el Ayuntamiento sobre la construcción del lago artificial. Según los socialistas, en la memoria técnica registrada el 28 de julio aparecía en numerosos planos una superficie identificada expresamente como water. Antonio Lorenzo, portavoz del grupo municipal, preguntará por este motivo si los técnicos municipales revisaron esos planos antes de emitir el informe favorable y autorizar la actividad.

El final de la tramitación

Otro de los reproches de los socialistas es el momento en que culminó la tramitación. La moción afirma que tanto el informe técnico favorable como el decreto de autorización y su notificación se produjeron el mismo 13 de agosto, día en que estaba prevista la celebración. Para el PSOE, esta circunstancia obliga a aclarar "qué documentación fue realmente revisada, qué controles se realizaron, qué requisitos se exigieron y quién asumió la responsabilidad" de autorizar una fiesta de esas características en terrenos municipales.

El grupo socialista también pregunta en qué informes técnicos o jurídicos se justificó considerar el evento una actividad no permanente inocua y plantea si, debido a la asistencia prevista, era necesario contar con un plan de autoprotección. Asimismo, cuestiona si estructuras como la pirámide, el templo y los obeliscos podían considerarse únicamente elementos decorativos o requerían algún tipo de licencia o autorización específica.

Los trabajos previos en el recinto constituyen otro de los puntos de la moción. Según el documento, la memoria técnica contemplaba desbroce, nivelación y adecuación del terreno, retirada de piedras, zanjas y utilización de maquinaria pesada. El PSOE quiere conocer qué licencias urbanísticas o autorizaciones ampararon estas actuaciones.

Los socialistas también reclaman explicaciones sobre los certificados de montaje y estabilidad de las estructuras. El informe municipal, según la moción, condicionaba el inicio de la fiesta a que las instalaciones estuvieran ejecutadas y certificadas conforme al proyecto. Sin embargo, el PSOE asegura que esos certificados no aparecen en el expediente al que han tenido acceso y pregunta si fueron entregados antes de que comenzara la celebración y quién comprobó su validez.

Seguro, ruido y representación de la empresa

La póliza de responsabilidad civil es otro de los aspectos bajo sospecha para los socialistas. La formación pregunta por qué se aceptó un certificado redactado en inglés que, a su juicio, contenía información insuficiente para determinar con claridad el alcance de la cobertura, y reclama saber quién verificó que el seguro cubría expresamente el evento, sus fechas y los riesgos y cuantías exigidos. También cuestiona la representación de la empresa promotora, Van Wyck & Van Wyck. El PSOE sostiene que el expediente comenzó a tramitarse sin que estuviera debidamente acreditada esa representación y pide conocer si se efectuó algún requerimiento formal de subsanación.

Especialmente crítico, a juicio del PSOE, es el apartado referido al ruido. La moción señala que la solicitud para superar los límites acústicos se presentó el 28 de julio para una fiesta prevista el 13 de agosto. Los socialistas consideran que no se respetó el mes de antelación previsto en la ordenanza municipal y aseguran que tampoco se acompañó el estudio acústico exigido. Por ello preguntarán por qué se concedió la exoneración y en qué informe técnico o jurídico se fundamentó.

¿Compensación adecuada?

El PSOE pone igualmente en cuestión la tasa de 199 euros abonada por la actividad y pregunta si esa cantidad supone una compensación adecuada por la utilización temporal de un espacio municipal. La moción alude además al anuncio de donaciones por importe de 50.000 euros y reclama al equipo de gobierno que aclare si esas aportaciones pudieron tener alguna relación con el trato administrativo dispensado a los organizadores.

La oposición socialista asegura también tener constancia de llamadas y quejas de vecinos durante la celebración y de que la actividad se prolongó más allá del horario autorizado. Por ello, pedirá al Ayuntamiento que detalle cuántas incidencias se registraron, qué actuaciones realizó la Policía Local y a qué hora finalizaron realmente la música y la fiesta.

La última parte de la moción se centra en el riesgo de incendios. El PSOE recuerda que se instalaron grupos electrógenos, instalaciones eléctricas, iluminación y bombonas de gas en un recinto próximo a una Zona de Alto Riesgo de incendio forestal. Añade que, cuando se emitió el informe técnico favorable, todavía no constaba el informe solicitado a la Direcció General de Medio Natural y Gestión Forestal, por lo que preguntará qué evaluación del riesgo se realizó y por qué se permitió el evento sin disponer previamente de dicho documento.

El eclipse y la crisis de la Policía Local

Por otra parte, los socialistas también van a presentar otra moción de control sobre la tramitación del Feels Like Festival, celebrado el 12 de agosto en la playa de s'Arenal coincidiendo con el eclipse solar. En este caso, plantean 14 preguntas sobre la documentación técnica, la autorización de Costas, el aforo, la póliza de responsabilidad civil, la exoneración del ruido, la tasa, el dispositivo policial y la hora exacta en que quedaron completados los informes y permisos necesarios para abrir el evento al público.

Por último, también se debatirá una moción relativa a la situación de la Policía Local. El PSOE recuerda la existencia de un conflicto laboral prolongado con la plantilla y cuestiona el dispositivo dispuesto durante el eclipse del 12 de agosto. La formación reclama explicaciones sobre la falta de efectivos, el cierre del retén desde las 16 horas del día 12 hasta las 6 horas del día siguiente, la contratación de seguridad privada y las medidas previstas para solucionar el conflicto laboral. Además, vuelve a exigir la dimisión de la concejala de Seguridad Ciudadana, Neus Mateu.