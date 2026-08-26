Ir a Nueva York sin escala desde Ibiza ya tiene precio

Nueva York queda un poco más cerca de Ibiza. Al menos, en la pantalla de búsqueda de United Airlines, donde ya aparecen los primeros vuelos directos entre el aeropuerto de es Codolar y Newark, en el área metropolitana neoyorquina, para junio de 2027. Y, como toda gran novedad aérea, la pregunta llega rápido: ¿cuánto costará volar sin escalas desde Ibiza a Nueva York?

La respuesta, según las tarifas consultadas este miércoles en la web de la aerolínea, arranca en 668,13 dólares (574 euros) ida y vuelta para un viaje entre el 2 y el 8 de junio de 2027 en la tarifa más básica de United Economy. El vuelo de ida seleccionado sale de Ibiza el miércoles 2 de junio a las 15.15 horas y llega a Newark a las 18.30 horas del mismo día. La duración prevista es de 9 horas y 15 minutos y el avión anunciado es un Airbus A321. La vuelta parte de Newark el 8 de junio a las 23.15 horas y aterriza en Ibiza al día siguiente, 9 de junio, a las 13.15 horas, tras un vuelo estimado de 8 horas.

Es decir, una escapada de seis días a Nueva York sin pasar por Madrid, Barcelona, Londres, Lisboa o cualquier otro aeropuerto intermedio. Directo de Ibiza a la Gran Manzana —o casi, porque Newark está en Nueva Jersey, aunque forma parte del gran sistema aeroportuario de Nueva York—.

La letra pequeña de la tarifa más barata

La tarifa más económica que aparece en la búsqueda corresponde a Basic Economy, una opción pensada para quienes quieren pagar menos y están dispuestos a renunciar a comodidades. United advierte de varias restricciones: no permite selección gratuita de asiento, no incluye cambios, no ofrece ascensos de clase y no incorpora equipaje facturado gratuito. Sí incluye una pieza de equipaje de mano.

En la propia web, la compañía propone subir a United Economy estándar, que en la misma búsqueda aparece desde 844 dólares (724 euros). Esta alternativa permite elegir asiento e incluye una pieza de equipaje facturado, además de acumular millas. Por encima quedan otras opciones más caras, como Economy Plus, Premium Plus y United Polaris, ya en otra liga de precios. La tarifa más cara, la United Polaris, cuesta 3.010 dólares (2.583 euros) ida y vuelta.

En el resumen final de la compra, la tarifa base del viaje aparece en 577,90 dólares, a los que se suman 90,23 dólares en impuestos y cargos, hasta alcanzar los 668,13 dólares de coste total.

Cuatro vuelos semanales desde el verano de 2027

La conexión directa entre Ibiza y Nueva York comenzará el 31 de mayo de 2027. United Airlines operará la ruta entre Ibiza y Newark con cuatro frecuencias semanales, dentro de la mayor expansión internacional de la historia de la compañía estadounidense.

United será, además, la única aerolínea de Estados Unidos que ofrecerá vuelos directos a Ibiza. Dos días después del estreno de la ruta pitiusa, el 2 de junio, la compañía empezará también a volar entre Newark y Valencia, en ese caso con tres frecuencias semanales.

La nueva ofensiva internacional de United incluye diez nuevos destinos en Europa y Asia para el verano de 2027. Además de Ibiza y Valencia, la aerolínea abrirá rutas desde Newark a Marsella, Terceira, Liubliana, Olbia y Catania; desde San Francisco a Okinawa y Toulouse; y desde Washington a Ciudad de Luxemburgo.

Algunas de estas conexiones se operarán con el nuevo Airbus A321XLR, diseñado para trayectos de largo radio con aviones de pasillo único. United destaca que en la última década ha añadido 58 destinos internacionales a su red y que actualmente vuela a más de 160 destinos fuera de Estados Unidos.

Para Ibiza, la novedad es doble: por un lado, la isla gana una conexión directa largamente deseada con uno de los grandes mercados turísticos del mundo; por otro, los residentes y visitantes tendrán una opción inédita para cruzar el Atlántico sin escalas. En junio de 2027, si nada cambia, se podrá salir de Ibiza por la tarde y aterrizar en Nueva York a la hora de cenar.