"¿Quién quiere plantar?": los niños de Ibiza devuelven el romero al parque Marià Villangómez

"¿Quién quiere plantar?", las manos de los niños de la escuela de verano de Cas Serres se han levantado todas a la vez durante la mañana de este miércoles en el parque Marià Villangómez. Un total de 45 niños de entre 8 y 12 años se han convertido en jardineros para ayudar con el proyecto de renovación integral de la vegetación del parque. Entre todos, y con las indicaciones de jardineros del municipio, han metido los pies en la tierra para cavar y terminar plantando 380 ejemplares.

"Hoy vamos a plantar especies que necesitan el clima mediterráneo, no requieren una cantidad de agua excesiva, pero sí un riego constante", ha explicado a los pequeños Marc Roselló, técnico de paisajismo del consistorio, antes de arrancar la actividad. Entre las variedades escogidas se encuentran la gaura, el romero, la westringia -o romero australiano- y el pittosporum, todas ellas capaces de aguantar el clima y la salinidad propios de la isla.

Los niños de la escuela de verano de Cas Serres escuchan la explicación de los jardineros. / J.A. Riera

Roselló ha aprovechado también para señalar los carteles instalados en el jardín: "Sirven para que la gente tome conciencia de que lo que hoy hemos plantado es un proyecto de renovación del parque y se tiene que cuidar. Podéis decírselo a vuestras familias". El técnico ha recordado además que el Consistorio cuenta con más de 20 jardineros en el municipio, aunque en esta ocasión han sido tres los encargados de acompañar a los escolares.

El parque del romero

Mientras los jardineros explicaban la actividad, la intervención, de pronto, de uno de los niños ha demostrado que muchos conocen bien las plantas del parque. Adrián ha recordado que "a este parque todo el mundo le llamaba el parque del romero, porque antes había muchas de esas plantas". Una reflexión que el propio alcalde de Ibiza, Rafael Triguero, presente en el acto, ha contestado al vuelo: "¿Dónde está ese romero ahora?", preguntaba a los niños. "Precisamente hay que mantener este romero aquí. Vosotros vais a ser los vigilantes del parque del romero a partir de hoy", responde él mismo.

Roselló ha apuntado además que estas plantas cumplen una función ecológica añadida, ya que sirven de refugio para las lagartijas, cuya población se ha visto reducida por el aumento de serpientes en la zona.

Adrián planta uno de los ejemplares en el jadín del parque. / J.A. Riera

El concejal de Juventud y Jardines, Manuel Jiménez, ha insistido en la importancia de cuidar el espacio una vez terminada la jornada, señalando el nuevo sistema de riego instalado: "Si los perros hacen pis o caca aquí pueden acabar matando a la planta. Si las mangueras del sistema de riego -renovado por completo- se rompen, todo el trabajo que hemos hecho hoy no habrá servido para nada. Por eso es tan importante mantener limpios los espacios verdes de la ciudad".

Para muchos de los pequeños, la experiencia ha ido más allá de lo lúdico. Laura, otra de las participantes, ha destacado que lo que más le ha gustado ha sido aprender a plantar, ya lo había probado en casa, pero no de forma "tan profesional". Adrián, por su parte, ha resumido la tarea fácilmente: "He cavado, he metido la planta y le he puesto la tierra". La actividad le ha entusiasmado tanto que ya tiene claro que de mayor quiere "trabajar de esto".

Durante la actividad, también han estado presentes el alcalde de Ibiza, Rafael Triguero y la y la concejala del barrio de Cas Serres, Lola Penín. Aprovechando la recta final de agosto, han ofrecido un balance de las escuelas de verano en 2026, que, según aseguraban, han funcionado "mejor que nunca".