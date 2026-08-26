Los médicos de Ibiza piden declarar Urgencias de Can Misses como "área de muy difícil cobertura"

El Sindicato Médico de Baleares (Simebal) ha trasladado al Ib-Salut una batería de propuestas para mejorar la situación del servicio de Urgencias del Hospital Can Misses, en Ibiza, entre las que plantea declarar el servicio como área de muy difícil cobertura, reforzar el apoyo de varias especialidades hospitalarias, crear un SUAP de 24 horas y facilitar derivaciones de pacientes extranjeros a hospitales o clínicas privadas mediante convenios de colaboración.

El Simebal ha explicado que las propuestas son fruto de años de trabajo, reuniones y análisis de las necesidades específicas del servicio y subraya que "no se trata de medidas improvisadas ni planteadas únicamente como respuesta a la situación actual".

El sindicato asegura que lleva más de un año trasladando su preocupación por la situación de la plantilla médica de Urgencias y por las consecuencias que la presión asistencial puede tener sobre los pacientes. Durante este periodo, ha abordado estas cuestiones «al máximo nivel» con la conselleria de Salud, la Dirección General del Ib-Salut, la gerencia del Área de Salud de Ibiza y Formentera y responsables de diferentes servicios hospitalarios.

Según el Simebal, durante este periodo se han celebrado al menos dos reuniones al máximo nivel, en las que el sindicato afirma haber mantenido una actitud de colaboración y haber trasladado propuestas que considera viables y que, a su juicio, podrían contribuir de manera efectiva a mejorar el funcionamiento del servicio.

El sindicato considera que algunas de las medidas planteadas anteriormente desde el propio Ib-Salut "han quedado desdibujadas por la elevada presión asistencial y por la propia idiosincrasia de Urgencias". Por este motivo, sostiene que es necesario realizar un análisis específico del servicio y adoptar soluciones adaptadas a su realidad.

Incentivos y refuerzo de especialidades

Entre las medidas propuestas figura declarar el Servicio de Urgencias del Hospital Can Misses como área de muy difícil cobertura, con incentivaciones retributivas y no retributivas. El Simebal también plantea aumentar el apoyo de los servicios hospitalarios cuyas patologías sean más prevalentes en Urgencias, previo consenso con los servicios afectados y dotándolos de los recursos extraordinarios apropiados. En concreto, cita Traumatología, Ginecología, Oftalmología y Otorrinolaringología.

La batería de propuestas incluye asimismo la derivación, mediante convenios de colaboración, de pacientes extranjeros, tanto privados como con tarjeta europea, a hospitales o clínicas privadas, así como la creación de un SUAP de 24 horas para reforzar la atención de patologías urgentes y disminuir las derivaciones hospitalarias.

El Simebal propone además celebrar reuniones semanales de seguimiento con los jefes de servicio hospitalarios para evaluar el funcionamiento y plantear medidas de mejora, además de captar y fidelizar facultativos que, por su formación, puedan dar respuesta a cualquier demanda asistencial que se produzca en el servicio de Urgencias.

El sindicato asegura que continuará atento a la evolución de Urgencias de Can Misses e insistirá ante la conselleria de Salud y el Ib-Salut para que estas propuestas se hagan efectivas, con especial atención, según señala, a las condiciones laborales de los médicos y facultativos del servicio y a una atención adecuada a los pacientes.