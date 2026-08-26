Llama la atención: Que Formentera vuelva a quedarse sin inspector de turismo, y que el único que hay se coja vacaciones en pleno verano, que es cuando más se le necesita
Que Formentera vuelva a quedarse sin inspector de turismo, y que el único que hay se coja vacaciones en pleno verano, que es cuando más se le necesita. Este técnico acabará sus vacaciones el 31 de agosto, y después iniciará una excedencia. El segundo que había abandonó el puesto a principios de junio «por motivos personales». Cubrir las plazas de inspector turístico fue un proceso muy complicado que se inició en septiembre de 2025. Este año, estos dos inspectores han abierto nueve procedimientos sancionadores por alquileres turísticos ilegales, una cantidad exigua para el fraude que existe en la isla en este terreno.
Que en Formentera todavía no se haya iniciado la recogida de la fracción de residuos orgánicos, y que sufra un nuevo retraso, esta vez hasta septiembre. Hubo periodos en los que sí se retiraba, pero desde 2023 dejó de recogerse, pese a que la normativa europea obliga a ello desde 2022 para una población del tamaño de la de la isla. Ahora, el servicio sigue pendiente de cerrar la logística para llevar los residuos a Ibiza, cuyo Consell asegura que aún no ha recibido ninguna propuesta concreta por parte del de Formentera.
- Un trabajador de Portinatx: 'Estamos esperando la llegada de la familia real saudí, que ha alquilado dos villas por 30.000 euros la noche
- Una vecina reclama 60.000 euros a Sant Antoni por romperse la cadera al cruzar un paso de cebra, pero se queda sin indemnización
- Muere un motorista de 35 años en un accidente con tres vehículos implicados en la carretera de Sant Josep
- Una familia de cuatro no puede pagar dos habitaciones de hotel': Juan Cardona, sobre la pérdida de turismo familiar en Ibiza
- Dos 'rissagues' arrasan la playa de Sant Antoni y obligan a cancelar el concierto de las fiestas de Sant Bartomeu
- La Policía Local de Sant Antoni reconoce que la guerra con el Ayuntamiento lleva un año y medio abierta
- Fallece en Ibiza a los 102 años Catalina Escandell Riera, Catalina d'en Gall, una de las últimas mujeres que vestía de 'pagesa'
- Susto en la carretera de Santa Eulària: un Jeep vuelca tras chocar con un taxi y un turismo