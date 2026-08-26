Llama la atención: Que Formentera vuelva a quedarse sin inspector de turismo, y que el único que hay se coja vacaciones en pleno verano, que es cuando más se le necesita

Que Formentera vuelva a quedarse sin inspector de turismo, y que el único que hay se coja vacaciones en pleno verano, que es cuando más se le necesita. Este técnico acabará sus vacaciones el 31 de agosto, y después iniciará una excedencia. El segundo que había abandonó el puesto a principios de junio «por motivos personales». Cubrir las plazas de inspector turístico fue un proceso muy complicado que se inició en septiembre de 2025. Este año, estos dos inspectores han abierto nueve procedimientos sancionadores por alquileres turísticos ilegales, una cantidad exigua para el fraude que existe en la isla en este terreno.

Llama la atención

Que en Formentera todavía no se haya iniciado la recogida de la fracción de residuos orgánicos, y que sufra un nuevo retraso, esta vez hasta septiembre. Hubo periodos en los que sí se retiraba, pero desde 2023 dejó de recogerse, pese a que la normativa europea obliga a ello desde 2022 para una población del tamaño de la de la isla. Ahora, el servicio sigue pendiente de cerrar la logística para llevar los residuos a Ibiza, cuyo Consell asegura que aún no ha recibido ninguna propuesta concreta por parte del de Formentera.