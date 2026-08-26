El Instituto de Medicina Legal de Ibiza defiende su trabajo "exquisito" en la autopsia al trabajador fallecido

El Instituto de Medicina Legal (IML) de Ibiza defiende su trabajo "exquisito" después de las quejas expresadas por la familia de Antonio, el trabajador fallecido en la madrugada del domingo en Sant Josep mientras conducía una máquina barredora, respecto al tiempo que aseguran han tenido que esperar para poder velar a su familiar. El caso se judicializó en cumplimiento del protocolo establecido y pasaron más de dos días hasta que se cerró el martes con la entrega del cuerpo a los familiares.

El máximo responsable del IML en la isla, Juan Ramón Sancho, resalta a Diario de Ibiza que siempre tienen un "especial interés" en dar "un servicio ágil y respetuoso" a las familias involucradas en una autopsia, y que siempre respetan sus "sentimientos en este trance". Además, explica que el compañero que se encargó de hacer la autopsia a Antonio está "dolido" porque "se dejó la piel", teniendo en cuenta que "el lunes se puso a trabajar a las nueve de la mañana saliendo de una guardia de 24 horas".

A las 11.55 horas del lunes, este forense subió el informe de la autopsia a LexNET, la plataforma de comunicaciones que emplean todos los trabajadores del sistema judicial español. Desde ese momento, el documento ya estaba a disposición del juzgado y solo faltaba tramitarlo para cerrar el caso. "Todo lo que pase a partir de esa hora no es cuestión nuestra", explica Sancho.

Según narra el subdirector del IML, una vez realizada la autopsia realizaron tres llamadas telefónicas sin respuesta a la familia de Antonio para avisarles de que ya podían ver el cuerpo de su padre. Uno de los hijos aclara que sí llegaron a conocer el ofrecimiento por parte del IML de que podían ver el cuerpo de su padre el lunes por la mañana, pero que lo declinaron.

El juzgado pide disculpas a la familia

"¿Tras una autopsia? ¿En qué condiciones? ¿Sin vestir ni maquillar? Así no se puede ver a una persona, no es decente. En el juzgado nos dijeron que eran sensibles y que se iban a poner rápidamente a ello". Sin embargo, pasaron 24 horas desde que el juzgado tuvo a su disposición el informe de la autopsia hasta que finalmente se lo comunicaron a la familia de Antonio, un aviso que se produjo a las 12 horas del martes.

Ese mismo día, los familiares se habían acercado al juzgado a las 9.30 horas para preguntar cuándo podrían recuperar el cuerpo de su padre y proceder a su velatorio. Le contestaron que "se iban a poner a ello", según explica uno de los hijos de Antonio. Dos horas y media más tarde, por fin recibieron la esperada llamada que zanjaba el caso para la veintena de familiares desplazados hasta Ibiza desde diversos puntos del país, como Palma, Sevilla, Asturias o Barcelona. Este miércoles, desde el juzgado se han puesto en contacto con la familia de Antonio para pedirles disculpas por lo sucedido.