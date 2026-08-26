Música en Ibiza: Una noche de ópera y zarzuela en el corazón de Sant Miquel

La iglesia de Sant Miquel de Balansat acogerá el próximo sábado 12 de septiembre, a las 20.30 horas, un recital de ópera y zarzuela protagonizado por la soprano Celia Toledo y el tenor ibicenco Carlos Tur, acompañados al piano por Elvira Ramón.

El programa se dividirá en dos partes y combinará interpretaciones solistas y dúos. La primera estará dedicada a la ópera, con una presencia destacada de Giuseppe Verdi, mientras que, tras el descanso, el repertorio se adentrará en algunos de los números más populares de la zarzuela.

El recital comenzará con 'Questa o quella', de Rigoletto, de Verdi. Del compositor italiano también sonarán el dúo Parigi, o cara, de La Traviata, y 'È il sol dell’anima', nuevamente de Rigoletto. La selección operística incluirá además 'Pourquoi me réveiller', de Werther, de Jules Massenet, y 'Meco all’altar di Venere', de Norma, de 'Vincenzo Bellini', junto a otras intervenciones de la soprano Celia Toledo.

La segunda parte estará dedicada a la zarzuela y reunirá piezas como 'Trust de los tenorios', 'En un país de fábula', el dúo de La Africana, 'No puede ser', de 'La tabernera del puerto'; Madre de mis amores, de Montecarmelo, y 'Torero quiero ser'.

Tres intérpretes vinculados a Ibiza

Celia Toledo es graduada en el Conservatorio Profesional y actualmente continúa sus estudios de canto en Madrid. La joven soprano ha participado también en diferentes iniciativas relacionadas con la lírica en Ibiza, donde ha ido sumando experiencia sobre los escenarios de forma paralela a su formación musical.

Junto a ella actuará Carlos Tur, tenor nacido en Ibiza en 1996 y estrechamente vinculado a Sant Miquel. Comenzó su formación musical a los nueve años y posteriormente se especializó en canto lírico con profesionales como la soprano Angela Lenton, Joaquín Garli, del Centro de Música Creativa Ibiza, y la soprano rusa Anna Vladimirova. Su formación le llevó asimismo a Milán, donde estudió con la repertorista Jiang Wei.

Tur ha ofrecido recitales y conciertos en Ibiza, Mallorca e Italia y ha actuado en espacios como Can Ventosa, el Auditori de Cas Serres y la Catedral de Ibiza, además de diferentes iglesias y centros culturales de la isla y escenarios de Milán y Piacenza. Su repertorio abarca desde la ópera barroca y Mozart hasta el bel canto, Verdi y Puccini, además de zarzuela y canción napolitana.

El acompañamiento al piano correrá a cargo de la ibicenca Elvira Ramón Riera, profesora superior de Piano por el Conservatorio Superior del Liceu y profesora superior de Solfeo. La intérprete cuenta con una amplia trayectoria como pianista y acompañante y ha obtenido distintos galardones en el Concurso Internacional de Piano de Ibiza.

Ramón ha formado parte de agrupaciones como Trio Pro Arte, Dúo Yebisah, Eivissa Ensemble 2000 y Dúo A Piacere, y ha acompañado a numerosos cantantes en festivales y producciones líricas. Además, mantiene desde hace años una estrecha colaboración artística con Carlos Tur en recitales dedicados al repertorio lírico.

El recital permitirá así escuchar en Sant Miquel una selección de algunas de las páginas más reconocibles de la ópera y la zarzuela interpretadas por tres músicos con una estrecha relación con Ibiza.