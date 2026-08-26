Vila responde a los vecinos de Cas Mut: los escombros están en una finca privada y no puede retirarlos

El Ayuntamiento de Ibiza ha respondido a las quejas de los vecinos de Cas Mut, que denuncian desde hace meses la presencia de escombros, basura y contenedores deteriorados en la parte baja del barrio. El Consistorio explica que los restos denunciados se encuentran en una parcela de titularidad privada, por lo que los servicios municipales no pueden proceder directamente a su retirada.

Según ha trasladado el Ayuntamiento a Diario de Ibiza, se tramitará una orden de ejecución en una de las fincas privadas afectadas para requerir a la propiedad que adopte las medidas necesarias.

Desde el Consistorio precisan que, al tratarse de terrenos particulares, el servicio municipal no puede intervenir directamente en la parcela y asumir con fondos públicos el coste de unos trabajos que corresponden a la propiedad.

La respuesta municipal llega después de que residentes de la zona denunciaran que llevan desde el pasado mes de mayo conviviendo con restos de obra, plásticos, botellas y otros residuos en un descampado próximo a la intersección de las calles Antoni Pere Balansat Joan y Josep Arabí Llobet. Los afectados aseguraban además haber comunicado en varias ocasiones la situación al Ayuntamiento y a través de la aplicación Línea Verde.

Aviso por los contenedores

En relación con otra de las principales quejas de los vecinos, el mal estado de algunos contenedores, el Ayuntamiento señala que ha informado de nuevo a la empresa concesionaria responsable del servicio para que tenga constancia de las deficiencias señaladas por los residentes.

Los vecinos habían lamentado el deterioro de algunos recipientes de residuos y reclamaban una mayor atención al mantenimiento de esta zona de Cas Mut. El Consistorio responde ahora que las incidencias relativas a los contenedores han sido trasladadas nuevamente a la concesionaria, mientras que en el caso de los residuos situados en terrenos privados se seguirá la vía administrativa mediante la correspondiente orden de ejecución.