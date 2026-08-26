Cambio brusco de tiempo en Ibiza: llegan lluvias y tormentas

Las lluvias vuelven a hacer acto de presencia en Ibiza en las próximas horas. La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé un cambio de tiempo a partir de este jueves, cuando la probabilidad de precipitaciones alcanzará el 80% en Ibiza durante la segunda mitad de la jornada.

Este miércoles 26 de agosto servirá de transición. La Aemet prevé intervalos nubosos durante la mañana en Vila, aunque el cielo tenderá a despejarse a partir del mediodía. La probabilidad de lluvia será reducida y desaparecerá durante el resto de la jornada. Las temperaturas seguirán siendo elevadas, con una máxima prevista de 32 grados y una sensación térmica que puede alcanzar los 35 grados.

Inestabilidad para los próximos días

El cambio más acusado llegará este jueves. La mañana comenzará con intervalos nubosos y un 20% de probabilidad de precipitación, pero la situación se complicará durante la segunda mitad del día, cuando la Aemet eleva hasta el 80% el riesgo de lluvia y prevé intervalos nubosos con precipitaciones. Las temperaturas oscilarán entre los 24 y los 31 grados.

La inestabilidad continuará durante el viernes. La previsión apunta a cielos muy nubosos, con un 35% de probabilidad de lluvia durante la primera mitad del día y un 55% durante la segunda. También se espera un aumento del viento, con rachas que podrían alcanzar los 45 kilómetros por hora.

En el litoral de Ibiza, la predicción marítima de la Aemet también contempla la posibilidad de algún aguacero o tormenta, aunque por el momento no se esperan condiciones que obliguen a activar avisos meteorológicos en la zona.

El episodio será, previsiblemente, breve. De cara al sábado, la probabilidad de lluvia cae al 20%, mientras que el domingo se reduce al 5%, con el regreso de cielos poco nubosos y temperaturas máximas nuevamente próximas a los 31 o 32 grados.