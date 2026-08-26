«Nos vamos a cenar y hemos dejado aquí el kayak tirado»: la parodia de una agente inmobiliaria sobre los yates de Ibiza

Ibiza, sus puertos y las embarcaciones que cada verano recalan en sus costas son terreno abonado para el humor en las redes sociales. Así lo ha demostrado Laura Morales, agente inmobiliaria que desarrolla su actividad entre Ibiza y Barcelona y que acumula más de 25.000 seguidores en Instagram, con un vídeo en el que juega a apropiarse, al menos por unos minutos, de algunos de los lujosos barcos que encuentra a su paso.

Con evidente tono de comedia, Morales comienza su particular recorrido frente a un gran yate al que rebautiza como su «kayak». «Nos vamos a cenar y hemos dejado el kayak, tirado aquí», comenta ante la cámara mientras muestra la embarcación. Incluso bromea con su iluminación: «Le hemos puesto unas bombillitas para que, cuando volvamos de cenar, se vea».

Una escena de humor frente al puerto de Ibiza

La escena continúa junto al muelle, donde unas sillas sirven para seguir alimentando la historia. «Hemos puesto unas sillitas y todo aquí, muy monas. Estas sillas son para llegar y descansar», explica antes de sentarse y fingir que se prepara para subir a su supuesto "kayak", mientras se escuchan las risas de quienes la acompañan.

Pero el recorrido no termina ahí. Frente a otra embarcación de lujo, algo más pequeña, Morales eleva todavía más la broma y presenta su nuevo juguete: «Este es mi Lambo acuático, ¿eh? Este es solo para el fin de semana».

La agente inmobiliaria continúa con la parodia: «Tiene las motitos dentro, mirad, mirad qué maravilla». Con la embarcación completamente iluminada detrás de ella, añade entre aplausos y carcajadas: «Ahora lo tengo iluminado porque así lo luzco un poquito. Es monísimo, monísimo».

El vídeo convierte así el lujo habitual de los puertos de Ibiza en el escenario de una pequeña comedia para redes sociales. Ninguna de las embarcaciones que aparecen en las imágenes se presenta realmente como propiedad de Morales: precisamente ahí reside el juego, en hablar de yates valorados en grandes cantidades como quien comenta dónde ha dejado aparcado un kayak después de irse a cenar.

Con su particular «kayak» y su «Lambo acuático para el fin de semana», Laura Morales ha aprovechado su paso por Ibiza para mostrar la cara más desenfadada del lujo náutico de la isla y compartirla con sus miles de seguidores.