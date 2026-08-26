Dos helipuertos, piscina y 450 millones: el megayate del cofundador de Google vuelve a Formentera

El ‘Dragonfly’, uno de los megayates de lujo más espectaculares del mundo, vuelve a surcar las aguas de Ibiza y Formentera. La embarcación ha sido localizada en la zona de Punta Pedrera (Formentera) después de que ya navegara por las Pitiusas en mayo de 2025, cuando fue avistada en la costa ibicenca de es Jondal.

Con 142 metros de eslora y un valor estimado de 450 millones de dólares, el ‘Dragonfly’ está considerado uno de los yates de lujo más grandes de Estados Unidos. La embarcación ha sido atribuida al multimillonario Sergey Brin, cofundador de Google y una de las grandes fortunas del sector tecnológico.

El diseño exterior del megayate corre a cargo del prestigioso estudio argentino German Frers, mientras que Nauta Design firma sus espacios interiores y exteriores. Según la información publicada con motivo de su anterior visita a las Pitiusas, el barco dispone de unos 2.000 metros cuadrados de superficie interior y otros 1.000 metros cuadrados de zonas exteriores.

Entre sus principales características destacan sus cuatro amplias cubiertas exteriores, 12 camarotes de lujo y dos helipuertos. El barco luce una silueta de color gris tiburón e incorpora un sistema eléctrico Azimuth Pod Drive, que puede funcionar tanto en modo eléctrico como combinado con otros componentes de propulsión. El ‘Dragonfly’ puede alcanzar una velocidad máxima de 24 nudos.

De un multimillonario ruso a Sergey Brin

El megayate fue encargado inicialmente por el multimillonario ruso Leonid Mikhelson, aunque terminó vendiéndose durante su construcción por complicaciones relacionadas con la propiedad. Posteriormente, la embarcación fue adquirida por Sergey Brin.

Brin, de 51 años, abandonó la Unión Soviética junto a su familia cuando tenía seis años y terminó convirtiéndose en una de las figuras más influyentes del sector tecnológico tras cofundar Google. En 2024, su patrimonio neto se estimaba en más de 132.000 millones de dólares.

Desde su salida de Alphabet, la empresa matriz de Google, Brin ha reforzado su perfil como multimillonario vinculado a la tecnología de vanguardia y a proyectos de gran escala. La adquisición del ‘Dragonfly’ encaja con ese interés por la innovación, la eficiencia y las soluciones sostenibles.

Todos sus barcos han llevado el nombre ‘Dragonfly’

Una de las curiosidades de la flota de Brin es que sus embarcaciones han compartido el mismo nombre: ‘Dragonfly’. La denominación está relacionada con el proyecto, en su día secreto, de Google para desarrollar un motor de búsqueda censurado en China.

El primer barco propiedad de Brin fue un superyate de alta velocidad de SilverYachts, actualmente conocido como ‘Capricorn’. Entregado en 2009, tenía 73,3 metros de eslora y fue considerado uno de los superyates de crucero de largo alcance más rápidos y eficientes en consumo de combustible.

Aquel primer ‘Dragonfly’ también destacó por su participación en labores de ayuda humanitaria en Vanuatu tras el paso del huracán Pam en 2015. La embarcación atendió a más de 250 pacientes y transportó 62 toneladas métricas de agua dulce hasta tierra.

Ese yate de SilverYachts fue vendido por 80 millones de dólares mientras Brin se preparaba para recibir su segundo ‘Dragonfly’, un Lürssen de 142,1 metros que duplicaba la eslora de su predecesor y multiplicaba por más de diez su volumen.

Piscina con fondo de cristal, cine y spa

El actual ‘Dragonfly’ cuenta con un volumen de 9.408 GT y dispone de instalaciones propias de un auténtico complejo de lujo flotante. Entre sus equipamientos se encuentran una piscina con fondo de cristal situada en la cubierta principal, un cine, un spa y un centro de deportes acuáticos. La embarcación también cuenta con una cubierta dedicada a los negocios, equipada con una amplia oficina, gimnasio, sala de juegos y hangar para helicópteros.

La nueva presencia del ‘Dragonfly’ en Punta Pedrera vuelve a situar a Formentera como uno de los puntos elegidos por algunos de los armadores y usuarios de los mayores yates privados que navegan por el Mediterráneo.