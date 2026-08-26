Nil Ojeda cambia los retos por helados en Ibiza

Esta vez no hubo ningún reto imposible, viaje improvisado ni directo por las calles de alguna ciudad. Nil Ojeda cambió por unas horas las cámaras y sus habituales aventuras en internet por un plan bastante más tranquilo: tomar unos helados con amigos en Ibiza.

El popular creador de contenido se dejó ver en la noche de este martes en Los Valencianos, donde ocupó una mesa de la terraza junto a un grupo de amigos. Su presencia no tardó demasiado en llamar la atención de trabajadores y clientes del establecimiento.

Ojeda es uno de los nombres conocidos entre las nuevas generaciones de creadores de contenido españoles. Ha construido su popularidad con vídeos de viajes, retos, ‘vlogs’, pruebas de comida y tecnología y, especialmente, directos IRL, un formato en el que retransmite mientras recorre calles y ciudades e interactúa con las personas que se encuentra. Entre sus dos canales de YouTube reúne más de cuatro millones de suscriptores y también cuenta con presencia en Twitch, TikTok e Instagram.

Nil Ojeda junto a Daniel Lloyd frente a la heladería. / DI

Su estilo suele mezclar humor, improvisación y situaciones inesperadas, aunque su aparición en Ibiza fue bastante más relajada.

«Estaban en una mesa con amigos tomando helados y fueron súper majos», explica Daniel Lloyd, dueño de Los Valencianos. Según relata, él ni siquiera se encontraba en el establecimiento cuando llegó el grupo. Había salido un momento a cenar aprovechando que la noche estaba tranquila y, al regresar, uno de sus trabajadores le avisó de que entre los clientes había varios creadores de contenido.

«Me dijo: “Hay uno que seguro que conoces”. Le pregunté cómo se llamaba y me dijo Nil Ojeda. Y dije: “Ostras, claro que lo conozco”», recuerda.

Fotos antes de marcharse

Después de disfrutar de los helados y de un rato con sus amigos en la terraza, llegó el momento de pagar la cuenta. Fue entonces cuando Daniel se acercó al creador de contenido para preguntarle si podían hacerse una fotografía juntos.

La respuesta fue inmediata. «No, no, hombre», recuerda que contestó Ojeda, que se mostró cercano durante el encuentro.

La escena terminó llamando la atención de más personas. Varios seguidores reconocieron al creador y se acercaron también para pedirle fotografías antes de que abandonara el establecimiento. «Muchísima gente lo paró», señala Daniel.

Tras las fotos y los saludos, Nil Ojeda dejó Los Valencianos y continuó su noche en Ibiza. Una visita mucho menos extrema que muchos de los retos que acostumbra a compartir con millones de seguidores, pero con un ingrediente imprescindible en pleno agosto: un buen helado.