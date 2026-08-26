Vuelo directo entre Ibiza y Nueva York: Fomento de Turismo trabajará para garantizar la continuidad de la ruta

Fomento del Turismo de la Isla de Ibiza ha valorado positivamente el anuncio de United Airlines de poner en marcha una conexión directa entre Estados Unidos e Ibiza a partir de la temporada de 2027. La entidad considera que la nueva ruta supondrá un avance para la conectividad internacional de la isla y permitirá reforzar la presencia de Ibiza en el mercado norteamericano.

La institución turística destaca especialmente el potencial del mercado estadounidense, que en los últimos años ha mostrado un creciente interés por la oferta cultural, gastronómica, patrimonial y de bienestar de la isla. A su juicio, disponer de un enlace sin escalas puede favorecer la llegada de viajeros con un elevado poder adquisitivo y contribuir a diversificar los mercados emisores.

Una mejora en las conexiones aéreas

Fomento del Turismo enmarca la nueva conexión en el trabajo desarrollado durante los últimos años junto al Consell de Ibiza para mejorar las conexiones aéreas de la isla. La entidad recuerda su participación en ferias internacionales y los contactos mantenidos con aerolíneas y operadores turísticos con el objetivo de ampliar la conectividad de Ibiza.

La organización también pone el acento en los beneficios de la ruta para los residentes. Según señala, la conexión permitirá viajar a Estados Unidos de una forma más directa y reducir la dependencia de las escalas en otros aeropuertos europeos.

El presidente del Fomento del Turismo de la Isla de Ibiza, Alejandro Sancho, ha calificado el anuncio como «una gran noticia para Ibiza en todos los sentidos».

«Por un lado, nos posiciona con fuerza en un mercado emisor tan exigente y dinámico como el estadounidense. Por otro, responde a una demanda histórica de conectividad para nuestros residentes, que ahora tendrán Norteamérica mucho más cerca», ha señalado.

Sancho ha añadido que la entidad apoyará la nueva operativa y trabajará junto a las administraciones y al sector privado para favorecer «el éxito y la continuidad de la ruta». Fomento del Turismo considera que el nuevo enlace permitirá a Ibiza reforzar su red de conexiones internacionales y consolidar su posición como destino turístico en mercados de larga distancia.