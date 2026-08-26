Escombros, basura y vehículos abandonados: los vecinos de Cas Mut, en Ibiza, denuncian meses de abandono

Basta con alejarse unos metros de las zonas más visibles de Cas Mut para encontrarse con una imagen muy distinta: escombros amontonados, botellas, latas, plásticos y contenedores deteriorados forman parte del paisaje cotidiano de los vecinos de la parte baja del barrio. Aseguran que llevan meses conviviendo con esta situación y que, pese a haber trasladado sus quejas al Ayuntamiento de Ibiza y a través de Línea Verde, nada ha cambiado. «Parece que aquí no existimos», lamentan, cansados de ver cómo la suciedad se acumula frente a sus casas mientras esperan una respuesta.

Restos de obra, cubos con escombros, sacos y un palé de madera se acumulan en un descampado de la zona de Cas Mut, en Ibiza / Vecinos de Cas Mut

Los vecinos afectados sitúan el inicio del problema en el pasado mes de mayo. Según explican, desde entonces han observado cómo se han ido depositando restos de obras en un descampado situado en las inmediaciones de la intersección de las calles Antoni Pere Balansat Joan y Josep Arabí Llobet, frente a los contenedores ubicados en la subida hacia Cas Mut.

«Empezaron a tirar puertas blindadas, latas de cerveza, escombros y todo tipo de restos», relata una de las vecinas. Los residentes aseguran desconocer de qué obra proceden los materiales y si los trabajos que se están realizando cuentan o no con las correspondientes autorizaciones. Insisten, no obstante, en que su principal reivindicación no está relacionada con la obra en sí, sino con el abandono de los residuos en el entorno.

«Nos da igual que un vecino haga una obra, pero al menos que sean limpios y no dejen todo tirado», sostiene.

A los restos de construcción se suman, según denuncian, botellas de agua, plásticos y restos de comida. «Es una auténtica guarrería. Parece que vivimos en una escombrera», lamenta.

200 euros en basuras y con los contenedores rotos

Los vecinos aseguran haber trasladado en varias ocasiones la situación al Ayuntamiento de Ibiza y también haber utilizado la aplicación Línea Verde, destinada a comunicar incidencias en la vía pública. Sin embargo, afirman que hasta ahora no se ha solucionado el problema.

«Se ha puesto en conocimiento del Ayuntamiento desde hace meses. Nos dicen que se hará, pero no hacen nada», critica una de las afectadas, que asegura que también se han registrado avisos a través de Línea Verde «sin respuesta».

Un contenedor de residuos, con varias bolsas de basura en su interior, presenta signos de deterioro en la zona de Cas Mut, en Ibiza / Vecinos de Cas Mut

La situación genera todavía más indignación entre los residentes por el coste de la tasa de residuos. «Nos están cobrando más de 200 euros de basuras y tenemos los contenedores rotos», protesta la vecina.

Según señala, el contenedor situado en la parte alta del barrio se encuentra «abollado y deteriorado», mientras que en los alrededores continúan apareciendo nuevos residuos. Los residentes también alertan de la presencia de vehículos que llevan tiempo estacionados en la zona y que sospechan que podrían encontrarse abandonados.

«Parece que solo existen los barrios que se ven»

Más allá de la acumulación de residuos, los afectados consideran que el problema refleja una falta de atención hacia esta parte de Cas Mut. Los vecinos diferencian entre la zona de la montaña y lo que denominan el «Cas Mut original», situado en la parte baja del barrio.

«La percepción que tenemos es que parece que solo existen los barrios que se ven», explica una residente. «Hay zonas que están cuidadas, podadas y bonitas, mientras que aquí, como no se ve cuando pasas por la carretera, parece que no pasa nada».

Restos de materiales y paneles de obra aparecen esparcidos por un descampado de Cas Mut, entre la vegetación y muy cerca de varias viviendas / Vecinos de Cas Mut

Los vecinos reclaman ahora que se limpien los terrenos afectados, se retiren los escombros y se controle el vertido de nuevos residuos. También piden que se revisen los contenedores deteriorados y que el Ayuntamiento preste una mayor atención al mantenimiento general de la zona. «Estamos desesperados. Lo único que queremos es que quede constancia del malestar y que alguien actúe», concluyen.

Por su parte, el Ayuntamiento de Ibiza ha trasladado a Diario de Ibiza que está revisando la situación denunciada por los vecinos de Cas Mut y que espera poder ofrecer próximamente una respuesta sobre el estado de la zona y las posibles actuaciones a llevar a cabo.