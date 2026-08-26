Ibiza bate su récord de escuelas de verano: más niños, más centros y más presupuesto que nunca

A pocos días de finalizar la campaña de las escuelas de verano en Ibiza, el alcalde, Rafael Triguero, y el concejal de Juventud y Jardines, Manuel Jiménez, han hecho balance de la edición de 2026 este miércoles, aprovechando la jornada de plantación organizada en el parque Marià Villangómez con el alumnado de la escuela de verano de Cas Serres.

El programa municipal ha cerrado su edición más numerosa desde 2022. Aquel año se desarrolló en cuatro centros y contó con 1.482 usuarios; este verano ha llegado a 1.703 participantes repartidos en seis escuelas municipales —Cas Serres, Sa Graduada, Sa Bodega, Sa Joveria, Can Casals y el Centre de Creació Jove C19—, gracias a una inversión de casi 597.000 euros, la más alta destinada a este servicio desde 2022, cuando se invirtieron 442.494 euros.

"Este año se han podido unir a nuestras escuelas de verano alrededor de 300 alumnos más que en 2025", ha destacado Triguero, quien también ha señalado que la intención del Consistorio es "seguir aumentando el número de adolescentes y niños en escuelas de verano para facilitar la conciliación de las familias". Además, ha querido dar la enhorabuena al equipo de monitores y directores, formado por 92 profesionales.

Jornada de plantación en el parque Marià Villangómez con los niños de la escuela de verano de Cas Serres. / J.A. Riera

Deporte, aventura y educación vial

Por su parte, Jiménez ha destacado que el crecimiento del programa no se mide solo en plazas e inversión, sino también en la oferta educativa y de ocio. La gran novedad de este verano ha sido la puesta en marcha del parque móvil de educación vial, desarrollado junto a la Policía Local de Ibiza. Además, se han consolidado las promociones deportivas impulsadas con clubes municipales, con actividades como bádminton, budoka, tiro con arco o acrobacias.

"Tampoco han faltado las actividades deportivas. Con la creación del centro de Can Casals hemos puesto en marcha la primera escuela de verano de aventura del municipio. Allí, los niños han podido practicar pádel, tenis o natación", ha explicado el concejal, quien ha remarcado que se ha alcanzado "la inversión más alta hasta la fecha, con un presupuesto de más de medio millón de euros".

Niños de la escuela de verano de Cas Serres en el parque móvil de educación vial. / Toni Escobar

Primer verano sin móviles

Por primera vez, las escuelas de verano han sido espacios libres de móviles, siguiendo las directrices de la conselleria de educación. Los participantes que llevaban dispositivos los depositaban al inicio de la jornada en cajas habilitadas para ello, y solo podían utilizarlos en caso de emergencia. La medida se ha complementado con la incorporación del programa de bienestar social SIAM, con charlas y actividades orientadas a fomentar un uso más responsable de las pantallas.

Jiménez ha hecho un balance positivo de esta primera edición sin dispositivos, destacando tanto la buena respuesta de los participantes como el trabajo de los equipos educativos. El concejal, que ha confesado que, como exalumno de escuelas de verano del municipio, espera "poder seguir aumentando la inversión cada año", y ha recordado que el programa "no solo sirve para que los más pequeños se diviertan durante el verano, sino también para dar trabajo a muchos jóvenes ibicencos que están estudiando fuera durante el invierno".

Entre los participantes de este verano se encuentra Adrián Rodríguez, uno de los niños que esta misma mañana ha plantado romero en el parque Marià Villangómez. De esta edición, lo que más le ha gustado han sido los profesores y, después, las actividades: "fútbol, kick boxing, psico y el circuito de educación vial".