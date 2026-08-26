Ibiza aparece en la historia de un poblado íbero clave en las rutas del Mediterráneo

La campaña arqueológica de este verano en el poblado íbero de la Sierra del Balumba, en Santomera (Murcia), ha permitido completar la secuencia histórica del yacimiento con restos del Bronce Final, datados hacia el 1100 a.C., y evidencias de una ocupación andalusí entre los siglos X y XII. Los hallazgos refuerzan además la relevancia del enclave como centro comercial y de control territorial en época íbera.

Los trabajos, impulsados por la Asociación Patrimonio Santomera en colaboración con el Ayuntamiento, han dado continuidad a las investigaciones desarrolladas en el sector Este, donde ya se había documentado un gran edificio destinado a actividades productivas y de almacenamiento. La campaña ha permitido delimitar esta construcción, conocer sus distintas fases y precisar la evolución del asentamiento.

Posición estratégica del poblado

Entre los hallazgos destaca la presencia de cerámicas andalusíes que apuntan a la existencia de un puesto de control relacionado con la posición estratégica del poblado sobre el Valle del Segura. El director de la excavación, Norman Fernández, ha señalado que el enclave fue abandonado a finales del siglo IV a.C. y tuvo una función más compleja que la de un simple puesto de vigilancia.

La aparición de cerámicas de lujo procedentes de Grecia y materiales de Egipto, Cartago, Marsella, Ibiza y Cádiz respalda su papel comercial y estratégico en las rutas entre la costa y el interior.

La campaña ha reunido a una quincena de participantes de España y otros países, dentro del proyecto municipal 'Santomera Milenaria', que combina investigación, formación y conservación del patrimonio arqueológico.