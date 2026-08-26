Los hoteleros de Ibiza celebran la nueva conexión aérea con Nueva York: "Abre una oportunidad interesante"

La Federación Empresarial Hotelera de Ibiza y Formentera (Fehif) ha valorado positivamente el anuncio de United Airlines de poner en marcha una conexión aérea directa entre Ibiza y Nueva York a partir del 31 de mayo de 2027, con cuatro frecuencias semanales durante la temporada de verano. La nueva ruta conectará el aeropuerto de Ibiza con Newark, en el área metropolitana de Nueva York.

La presidenta de la Fehif, María Costa, ha destacado la oportunidad que supone esta nueva conexión para el destino. "La llegada de una conexión directa con Nueva York es una muy buena noticia para Ibiza y Formentera. Nos permite seguir avanzando en la diversificación de nuestros mercados y mejorar nuestra conectividad con un destino internacional tan relevante como Estados Unidos. Esperamos que la ruta tenga una buena acogida y que contribuya a reforzar el posicionamiento de las Pitiusas en el mercado norteamericano", ha señalado.

Costa considera también que la diversificación de mercados debe seguir siendo una de las líneas de trabajo del destino. “La diversificación de mercados es fundamental para Ibiza y Formentera. Contar con conexiones directas con nuevos mercados nos permite ampliar nuestra capacidad de atraer visitantes y, al mismo tiempo, fortalecer la posición del destino ante los cambios que puedan producirse en la demanda turística. Por eso creemos que esta ruta abre una oportunidad interesante para las Pitiusas”, ha afirmado.

La Fehif sostiene que la incorporación de nuevas conexiones internacionales debe contribuir a ampliar la diversidad de mercados emisores y a reforzar la capacidad del destino para adaptarse a la evolución de la demanda turística. La nueva ruta está prevista inicialmente hasta octubre de 2027 y operará con cuatro frecuencias semanales. La operación estará sujeta a las autorizaciones gubernamentales correspondientes y se realizará con un Airbus A321XLR.