El álbum
‘Gran Hermano’ desde el cielo de Sant Antoni
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El cielo de Sant Antoni se convirtió anoche en un particular ‘Gran Hermano’, cuando uno de los fuegos artificiales dibujó un enorme ojo durante el espectáculo pirotécnico del día grande de las fiestas de Sant Bartomeu. La figura parecía observar desde las alturas a los cientos de asistentes que vieron el castillo de fuegos desde la bahía.
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