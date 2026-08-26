David Guetta tendrá una última cita con [UNVRS] Ibiza esta temporada: actuará en el 'Closing Weekend' con "un invitado muy especial"

David Guetta actuará el viernes 9 de octubre en [UNVRS] dentro del Closing Weekend del club, en la que será su última aparición en este espacio de Ibiza en 2026. El dj francés, actual número uno del 'Top 100 DJs' de 'DJ Mag', regresará para ofrecer una actuación fuera de su residencia habitual y estrenará una producción visual creada en exclusiva para esta cita.

[UNVRS] explica que la fecha ha sido concebida especialmente para su Closing Weekend y que la nueva producción visual ha sido diseñada para que Guetta despliegue su visión creativa en una de las noches de la segunda temporada del espacio.

El comunicado destaca que Guetta lleva décadas "redefiniendo los límites de la música electrónica y conectando generaciones tanto dentro como fuera de la pista de baile" y lo presenta como "una de las figuras más influyentes de la cultura electrónica mundial". Durante esta temporada, el artista ha desarrollado en [UNVRS] su residencia 'Galactic Circus', en la que ha compartido escenario con nombres de la escena internacional como Marlon Hoffstadt, Miss Monique y Liva K. Según sostiene el club, sus actuaciones de esta temporada "vuelven a demostrar que es un auténtico arquitecto de la música y la cultura de baile".

Para esta última noche, Guetta promete un recorrido por un catálogo que ha contribuido a dar forma a la música de baile actual. La actuación incluirá temas como 'Titanium', 'Memories', 'I’m Good (Blue)' y 'When Love Takes Over', junto con sus sonidos más actuales, favoritos de la pista de baile y momentos inesperados.

La noche contará además con "un invitado muy especial, que se anunciará próximamente", según avanza [UNVRS], que señala que esta incorporación añadirá un nuevo elemento sorpresa a una actuación concebida como un momento único dentro de su Closing Weekend.

Las entradas y reservas VIP para la [UNVRS] Closing Party 2026 ya están disponibles en unvrs.com.