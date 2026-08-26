"Contener no significa renunciar a mejorar": el Consell celebra la ruta directa entre Ibiza y Nueva York

El Consell de Ibiza considera muy positivo el anuncio de United Airlines de una nueva conexión directa entre el aeropuerto de Newark, en el área de Nueva York, e Ibiza durante la temporada de 2027. La ruta contará con cuatro frecuencias semanales en cada sentido y responde, según la institución, a un "objetivo estratégico en el que trabaja desde hace años" para "conectar directamente la isla con un mercado de gran potencial y capacidad de gasto".

El presidente del Consell de Ibiza, Vicent Marí, califica el anuncio como "una gran noticia para Ibiza y la confirmación de que las decisiones basadas en datos, la planificación y la colaboración con el sector dan resultados". "No buscamos crecer por crecer. Buscamos mejorar la conectividad con mercados que valoran la calidad, la cultura, la gastronomía y la oferta singular de nuestra isla", señala.

Desde su puesta en marcha en 2024, el Sistema de Inteligencia Turística SIT Ibiza del Consell ha estudiado la evolución, el comportamiento y el potencial del mercado estadounidense. Según explica la institución, esta información ha permitido acreditar ante las compañías aéreas que existía una demanda suficiente para explorar una conexión directa. Paralelamente, el departamento de Promoción Turística ha trabajado de forma coordinada con United Airlines, Aena y las empresas turísticas de Ibiza para avanzar en la viabilidad de la ruta.

Este trabajo, añade la nota del Consell, ha incluido la participación en encuentros especializados como Routes Europe, la interlocución directa con compañías aéreas y operadores turísticos y la colaboración con las marcas hoteleras estadounidenses implantadas en la isla. El objetivo inicial era conseguir, al menos, una conexión directa semanal, mientras que el anuncio de cuatro frecuencias supera ampliamente aquella previsión, indica el Consell.

El mercado estadounidense gana peso en Ibiza

Los datos del SIT Ibiza recogidos por el Consell señalan que, entre abril y octubre de 2025, Estados Unidos representó el 5,2% de la presencia internacional de visitantes registrada en la isla y se situó como el séptimo mercado internacional. En mayo de 2026, la presencia de visitantes estadounidenses creció un 21,74% respecto al mismo mes del año anterior y, en el día de mayor afluencia de junio, se contabilizaron más de 6.500 visitantes procedentes de este país.

El interés por Ibiza también se refleja, según el Consell, en las búsquedas de vuelos. Entre enero y junio de 2026 se registraron 4.905.544 búsquedas de conexiones entre Estados Unidos e Ibiza, frente a las 3.511.331 del mismo periodo de 2025, lo que supone un incremento del 39,7%. A ello se suma la implantación en la isla de marcas hoteleras estadounidenses, que concentran más de 8.000 plazas, aproximadamente el 12% de la capacidad hotelera de Ibiza.

Hasta ahora, estos visitantes llegaban principalmente a través de Madrid y también mediante otros aeropuertos europeos como Londres o París. Por ello, el Consell sostiene que la nueva ruta no crea desde cero un flujo turístico inexistente, sino que facilita la llegada de un público que ya visita Ibiza, elimina escalas y refuerza la capacidad de la isla para competir como destino principal dentro de su viaje a Europa.

Marí ha explicado que esta conexión "es plenamente compatible con la política de contención turística que impulsa el Consell". "Contener no significa renunciar a mejorar. Significa gestionar mejor los flujos, priorizar la calidad sobre la cantidad y conseguir que la actividad turística genere más valor para la sociedad», ha afirmado.

Cuatro vuelos semanales entre Newark e Ibiza

La ruta será operada con un Airbus A321XLR, una aeronave de pasillo único y de capacidad limitada en comparación con los grandes aviones transoceánicos. El Consell señala que esta configuración permite abrir una conexión de largo radio sin generar volúmenes masivos de llegadas y con una oferta especialmente orientada al viajero internacional de mayor valor.

"El turista estadounidense ya venía a Ibiza. Ahora lo tendrá más fácil y el reto es que esta mejor accesibilidad se traduzca en más gasto en los hoteles, la restauración, el comercio, la cultura y la oferta complementaria de la isla. Es este retorno para la economía local el que da sentido a la nueva conexión", destaca el presidente.

United Airlines iniciará la ruta Newark-Ibiza el 31 de mayo de 2027 y la operará hasta el 7 de octubre, con salidas los lunes, martes, jueves y sábados. En sentido contrario, la conexión comenzará el 1 de junio y se mantendrá hasta el 8 de octubre, con vuelos los martes, miércoles, viernes y domingos.

El Consell considera que el hecho de que la conexión se mantenga hasta principios de octubre contribuirá también a reforzar la actividad fuera de los meses de máxima afluencia. Además, a través del centro de conexiones de United en Newark, Ibiza tendrá acceso a una extensa red de destinos de Estados Unidos y de otros países del continente americano.

"Esta ruta demuestra que Ibiza puede mejorar su conectividad internacional sin apostar por la masificación. Lo hacemos con datos, buscando un turismo de más valor y trabajando para que los beneficios de la actividad lleguen al conjunto de la isla", concluye Marí.