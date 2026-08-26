Conexiones aéreas
La Cámara de Comercio aplaude la conexión directa entre Ibiza y Nueva York: "Es muy positivo para la isla"
Su presidente, Juan Guasch, destaca que la conexión permitirá posicionar Ibiza y Formentera en el mercado norteamericano sin escalas
La Cámara de Comercio de Ibiza y Formentera ha celebrado la decisión de United Airlines de poner en funcionamiento una conexión directa entre Ibiza y la ciudad de Nueva York. El presidente de la corporación, Juan Guasch, muestra en un comunicado su satisfacción por esta noticia, que ha calificado de "muy positiva para la isla". "A nivel turístico supondrá la posibilidad de posicionar Ibiza y Formentera en el mercado norteamericano de forma directa, sin la necesidad de realizar escalas en otros destinos nacionales o internacionales", señala Guasch.
La Cámara de Comercio asegura que la presencia de norteamericanos en Ibiza es una tendencia creciente y que, en los últimos años, ha aumentado exponencialmente el número de visitantes e incluso de residentes de esta nacionalidad en las islas.
Beneficios también para residentes
"No cabe duda de que es una noticia muy satisfactoria, que supondrá beneficios también para los residentes en Ibiza, que ahora para viajar a Estados Unidos deben hacer varias escalas", ha afirmado Guasch.
La corporación recuerda que Mallorca dispone desde hace años de un vuelo directo con la ciudad estadounidense y sostiene que esta conexión ha contribuido a ampliar ese segmento turístico.
La Cámara de Comercio de Ibiza y Formentera traslada además sus "felicitaciones" al conseller de Turismo del Consell de Ibiza por la gestión de promoción de la isla, que, según señala la entidad, culmina con esta nueva conexión aérea, que considera "tan necesaria para el mantenimiento de un turismo de calidad y con un alto nivel adquisitivo".
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