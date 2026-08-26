De vinagre de sandía a gominolas de corteza: la cocina de Ibiza que no tira nada

Un centenar de personas se han formado en Ibiza desde finales de 2025 en técnicas de cocina de aprovechamiento y reducción del desperdicio alimentario a través del proyecto 'Activistas Gastronómicos Residuo Cero', impulsado por Ibiza & Formentera Preservation con el apoyo del área de Gestión Ambiental del Consell de Ibiza.

La iniciativa ha incluido siete talleres dirigidos a ciudadanía, profesionales de la restauración y alumnado de cocina, con el propósito de mostrar de manera práctica cómo sacar más partido a los alimentos y evitar que parte de ellos termine convirtiéndose en residuo.

Fermentar, encurtir, elaborar conservas o transformar partes de los alimentos que habitualmente se desechan son algunas de las técnicas trabajadas durante las sesiones, en las que se ha empleado producto local y de temporada.

«Reducir el desperdicio alimentario no consiste solo en gestionar mejor los residuos, sino en evitar que se generen. Aprovechar los excedentes y recuperar técnicas de conservación permite actuar desde el origen y, al mismo tiempo, poner en valor el producto local», explica Jordi Salewski, coordinador del programa de Economía Circular de Ibiza & Formentera Preservation.

El último taller de esta edición se celebró este martes en Can Puvil, donde participaron 13 personas en una sesión centrada en la conservación de productos del huerto de verano. La actividad, impartida por la chef Erika Tangari, incluyó la elaboración de vinagre de melón y sandía, además de salmueras de pepino, berenjena, pimientos de padrón y tomates pequeños.

Los talleres abiertos al público general han reunido en total a 75 personas en cinco sesiones celebradas en Can Cristòfol, el Mercat de Forada, Es Corondà, El Camino y Can Puvil.

Entre las elaboraciones preparadas a lo largo del programa figuran conservas de cebolla y calabacín, verduras fermentadas, chucrut de col, encurtidos, vinagre de fresas, chutney de tomate, pesto de albahaca, compota de jalapeños o incluso gominolas elaboradas a partir de corteza de sandía.

También en cocinas profesionales

El proyecto también ha trasladado estas prácticas al ámbito profesional. Un total de doce chefs participaron durante cuatro tardes del pasado mes de diciembre en una formación intensiva en la Escuela de Hostelería de las Illes Balears en Ibiza.

Las sesiones combinaron teoría y práctica sobre sostenibilidad, compra y conservación de materias primas, producto local y reducción del desperdicio alimentario en hoteles y restaurantes. Esta parte del programa contó también con financiación de la Conselleria de Agricultura, Pesca y Medio Natural del Govern balear.

Uno de los principios trabajados fue modificar la lógica habitual de una cocina: en lugar de pensar primero en una receta y buscar después los ingredientes, partir del producto disponible y estudiar cómo aprovecharlo al máximo.

"La idea es mirar primero qué tenemos y, a partir de ahí, decidir qué podemos hacer con ello. Ese cambio de enfoque permite aprovechar mejor el producto y abre además muchas posibilidades en la cocina", señala Salewski.

La iniciativa también ha llegado a los futuros profesionales del sector. Trece estudiantes del grado superior en Dirección de Cocina del instituto Isidor Macabich participaron en abril en una sesión sobre cocina residuo cero celebrada en el propio centro.

Durante la jornada, el alumnado tuvo que preparar un almuerzo gourmet sostenible exclusivamente con productos destinados a ser descartados, sin utilizar electricidad ni sistemas de refrigeración. Para conseguirlo, los participantes recurrieron a técnicas naturales de conservación y al aprovechamiento de producto local.

"El objetivo es que la prevención del desperdicio no se entienda como una práctica añadida, sino como una parte más de la manera de organizar y trabajar en una cocina", concluye el coordinador del programa.