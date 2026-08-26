25 millones de euros, 28 habitaciones y hasta pistas de pádel privadas: las cinco propiedades más caras a la venta en Ibiza

Idealista acaba de publicar las 10 casas más caras a la venta en España. Y aunque pueda sorprender, no hay ninguna de Ibiza. Eso sí, por poco. Las viviendas más caras anunciadas en Idealista en la isla no son simples casas de lujo: son complejos residenciales, villas de autor, hoteles rurales operativos y propiedades concebidas casi como resorts privados.

El listado de las cinco casas con mayor precio de venta alcanza los 25 millones de euros y se concentra íntegramente en el municipio de Santa Eulària, especialmente en las zonas de Jesús, Can Fornet, Sant Carles y Santa Gertrudis. Entre ellas hay fincas de más de seis hectáreas, viviendas con una treintena de dormitorios, piscinas múltiples, saunas, gimnasios, pistas deportivas, bodegas, sistemas inteligentes y vistas panorámicas al mar, Dalt Vila, Talamanca o Formentera.

1. Un complejo de cuatro villas en Can Fornet: 25 millones

La propiedad más cara del listado es un complejo residencial situado en Can Fornet, en la zona de Jesús, anunciado por 25 millones de euros. No se trata de una sola vivienda, sino de cuatro villas independientes ubicadas en la cima privada de Puig de Sa Creu. La finca supera los 61.000 metros cuadrados y suma cerca de 2.932 metros cuadrados construidos. En total, el conjunto dispone de 28 dormitorios y 28 baños, además de cinco piscinas, gimnasio, saunas, baños de vapor, jacuzzis y amplias zonas de ocio y bienestar.

Uno de sus principales reclamos es que tres de las cuatro villas cuentan con licencia turística en vigor. El anuncio también destaca su edificabilidad: las construcciones existentes fueron desarrolladas con normativas anteriores y disponen de una superficie construida muy superior a la que actualmente se podría autorizar en Ibiza.

La propiedad cuenta con pozo propio, suministro eléctrico, red wifi de alta capacidad y un acceso privado de aproximadamente un kilómetro. Desde la finca se anuncian vistas de 360 grados a Dalt Vila, Talamanca, Platja d’en Bossa, ses Salines, Formentera, Santa Eulària, Cala Llonga, Tagomago y buena parte del paisaje natural de la isla.

El anuncio la presenta como una oportunidad de inversión por sus dimensiones, sus licencias turísticas y sus posibles usos: explotación turística de alto nivel, hospitality de lujo, uso corporativo, family office o reposicionamiento patrimonial.

2. Una villa en una finca privada de seis hectáreas en Jesús: 25 millones

El segundo inmueble del ranking iguala el precio del primero: 25 millones de euros. Se trata de una villa independiente situada en Jesús, también en Santa Eulària. La vivienda se encuentra en una finca privada de seis hectáreas y cuenta con unos 1.000 metros cuadrados construidos. Dispone de seis dormitorios y garaje, con vistas panorámicas a Talamanca, Cala Llonga, el campo de golf y el entorno natural.

La suite principal incluye piscina privada y una zona exterior con chimenea. En el exterior, la propiedad ofrece una terraza chill-out con bar, solárium y piscina, todo orientado al este para aprovechar la luz natural.

El inmueble se vende en su estado actual, con la fase final de construcción pendiente, lo que permitiría al comprador personalizar acabados y detalles. También incluye la posibilidad de configurar un apartamento anexo de dos dormitorios y dos baños, además de un sótano de 700 metros cuadrados con opciones de uso como gimnasio, cine, spa o bodega.

El anuncio señala que se trata de una propiedad “off market” y que, por motivos de confidencialidad, no hay imágenes.

La tercera propiedad más cara a la venta en Ibiza en Idealista. / Idealista

3. Una villa de diseño junto a Sant Carles y Cala Mestella: 19,75 millones

La tercera casa más cara anunciada en Idealista se encuentra cerca de Sant Carles y a pocos pasos de Cala Mestella. Su precio es de 19.750.000 euros.

Terminada en 2023, la vivienda suma 591 metros cuadrados construidos y cuenta con seis habitaciones y garaje. El anuncio la describe como una obra arquitectónica que combina diseño tradicional ibicenco con elementos contemporáneos.

A la entrada, la casa recibe a los visitantes con un panel de los años 70 firmado por los artistas italianos NP2 Nerone y Patuzzi. En el interior, la planta principal cuenta con techos altos y curvos, tragaluces ocultos, un salón distribuido en dos niveles y grandes puertas automáticas de cristal que conectan con la terraza. La cocina está hecha a medida con travertino romano, roble natural y bronce, y equipada con electrodomésticos Gaggenau. La vivienda dispone de seis habitaciones, entre ellas dos suites principales con vestidores y terrazas privadas.

En el exterior destaca una piscina climatizada de mármol Lapponia Verde, además de un sistema de sonido pensado para interiores y exteriores. La vivienda incorpora ventanas pivotantes hidráulicas, sistema de hogar inteligente Crestron, acristalamiento P6B, iluminación PSLab, sistema de seguridad con cámaras térmicas de 360 grados y aparcamiento subterráneo.

También cuenta con calefacción por suelo radiante, aire acondicionado, muebles hechos a mano y jardín maduro. El anuncio la presenta como una interpretación moderna de la arquitectura tradicional de Ibiza.

4. Un hotel rural boutique en Santa Gertrudis: 19 millones

La cuarta propiedad no es una vivienda convencional, sino un hotel rural boutique en funcionamiento. Está situado en Santa Gertrudis y se anuncia por 19 millones de euros.

El inmueble se ubica en una finca privada de 55.000 metros cuadrados y cuenta con licencia turística de hotel rural vigente desde 2001, además de licencias de actividad, pozo legalizado y certificaciones actualizadas. La propiedad suma aproximadamente 1.105 metros cuadrados construidos y dispone de 15 habitaciones, todas con aire acondicionado y bomba de calor. La capacidad aproximada del establecimiento es de 40 huéspedes.

El anuncio destaca que la finca combina explotación hotelera con vivienda independiente y terreno agrícola productivo, lo que abre la puerta a diferentes usos: actividad hotelera, uso privado del propietario, alojamiento para personal o posibles desarrollos futuros.

La finca incorpora sistema solar para producción eléctrica, cisternas de gran capacidad y suministro de agua potable certificado. Además, la mayoría de las habitaciones ofrecen vistas abiertas al mar y al paisaje rural.

La propiedad se encuentra a unos 30 minutos de Ibiza ciudad, 25 minutos de Talamanca, 33 minutos del aeropuerto, 28 minutos del centro de Santa Eulària, 14 minutos de Santa Gertrudis y solo cuatro minutos de tiendas y restaurantes.

La quinta propiedad más cara a la venta en Ibiza en el portal Idealista. / Idealista

5. Una villa bajo Can Rimbau con gimnasio, spa y dos pistas de pádel: 17,5 millones

La quinta casa más cara del listado está situada en la calle des Flamenc, en Jesús, justo debajo de Can Rimbau. Su precio es de 17,5 millones de euros.

La villa cuenta con 1.403 metros cuadrados construidos, diez dormitorios y garaje. Sus vistas abarcan el mar Mediterráneo, Ibiza Marina, Formentera y Dalt Vila, una de las grandes bazas de la propiedad.

La vivienda principal se distribuye en dos niveles. En la planta principal hay seis suites con baño privado, un salón de concepto abierto y una cocina de diseño conectada con las terrazas exteriores. En la planta baja se encuentra una zona de ocio con bodega, sala de juegos, billar, ping pong, zona de videojuegos, bar y sistema de sonido integrado. El exterior está concebido como un resort privado: piscina climatizada de 20 metros, jacuzzi para ocho personas, zona lounge con chimenea, amplias terrazas, barbacoa y bar exterior.

La planta inferior permite funcionar como residencia independiente para invitados, con cuatro dormitorios adicionales en suite y cocina propia.

Pero el elemento más llamativo es su complejo privado de deporte y bienestar. La finca dispone de un gimnasio profesional de más de 200 metros cuadrados, tres máquinas de pilates Reformer, zona de boxeo con sacos, material completo y ring privado, dos pistas de pádel iluminadas, una pista iluminada de vóley playa o beach tennis, vestuarios, sala de spa con camilla de masaje, sauna interior de infrarrojos, sauna exterior para nueve personas y dos bañeras de hielo.

El anuncio la define no solo como una vivienda, sino como un destino de estilo de vida por su combinación de vistas, privacidad, seguridad, instalaciones deportivas y espacios de bienestar.