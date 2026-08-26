La temporada de higos en Ibiza arranca con adelanto por el calor y "buen género"

"La temporada de higos está yendo un poco como los últimos años, solo que ha empezado algo antes, puede ser que por el calor", explica Cristòfol Guerau de Arellano, de la finca ecológica Ses Cases Roges de Ibiza, que provee a algunas cooperativas con esta fruta de sus propias higueras: "Tenemos desde inicios de agosto".

David Bibiloni Pascual, de Agrícola Can Jondal, asegura por su parte que está siendo una "buena temporada": "Ha llovido en invierno y ahora hace calor: hay algunas higueras ya madurando y otras aún están por madurar. Todo árbol que se haya cuidado y abonado está bien cargado", consideraba a principios la pasada semana.

Una cesta que se llena de higos. / Marcelo Sastre

Una invasión aérea

Aunque los árboles estén ya cargados, los expertos señalan un grave problema para la cosecha del higo: la torcassa o paloma torcaz (Columba palumbus). "La torcassa nos mete mucha presión, nos hacen perder mucho género", lamenta Javier Ribas, agricultor de Puig d'en Valls que también lleva higos a las cooperativas de la isla: "Tenemos una plaga de paloma torcaz, la torcassa de Ibiza, y tenemos muchos higos que acaban abatidos (sic) por estos pájaros".

Guerau señala el mismo problema, que dice solucionar poniendo varios espantapájaros y pidiendo permisos al Consell para que los cazadores puedan entrar en la finca. Ribas, sobre este trámite, explica que donde tienen la mayoría de sus árboles "ya es un coto de caza" y que no debería estar sometido a la burocracia lograr estos permisos: "Estas cosas deberían ser automáticas, no se debería tener que pedir autorizaciones porque ya tenemos muchas cosas que hacer como para ir haciendo trámites", lamenta este pagès.

Otros métodos que han resultado efectivos son los elementos reflectantes como botellas o repelentes a base de magnolia: "Ayuda, pero nunca es suficiente", indica Ribas. Además, mantiene que "cada vez hay más" palomas y que destruyen "cada vez más cultivos".

Ibiza: tierra de variedad

"Hay muchas variedades de higos y eso es muy típico de Ibiza", detalla Guerau: "Primero madura un tipo y luego vienen los otros". Los primeros que llegan a principios de agosto son los verdals: "No se comercializan mucho porque son un poco pequeños y suelen venir algo picados: no son muy bonitos, digamos". Aun así, aclara que a los payeses les encantaban: "Sobre todo porque son los primeros e imagino que harían más gracia después de tanto tiempo sin higos frescos".

Después llega el higo albacor: "Son negros, alargados y grandes. De estos sí hemos traído bastantes a Ecofeixes. Además, dan dos cosechas: hacen figuesflor en julio y ahora higos", comenta Guerau. Son las preferidas de la restauración, según señala: "Tienen la piel muy fuerte y aguantan bien, no se ponen malos enseguida teniendo en cuenta que hablamos de un producto muy delicado".

'Figues blanques' y 'negres' recién cosechadas del árbol. / Marcelo Sastre

Aparte de estos y los orioles, "los más populares y más apreciados", y que aún no han madurado, están los coll de dama blanca, los martinenques, los julies y los blanques: "Los blanques son verdes por fuera, pero más clarito, y son muy buenos aunque duran menos: se tienen que comer enseguida. Además, son muy jugosos, tienen mucha agua", explica Guerau. "Las figues julies, que son entre blancas y moradas y bastante tardías, vienen a finales de agosto, incluso septiembre, y las martinenques son negras, se usan para injertar las higueras y hay muchas también", explica sobre todos estos tipos de higos.

Higos y 'figuesflors'

Algunas variedades de higos hacen figuesflors, el primer fruto que dan algunas variedades de la higuera, según el calor que haga a finales de junio y principios de julio. "Las figuesflors son más grandes: son higos que han pasado todo el invierno siendo muy pequeños y, cuando llega el verano, maduran. Son los primeros que se pueden comer".

"Los higos nacen en las ramas que crecen durante el año: la higuera pierde la hoja y después en abril brota, crece la rama y van madurando los frutos", relata Guerau: "Todos los higos acaban madurando, pero los últimos, a veces porque hace frío, se quedan muy pequeños, escondidos en la hoja de brotación de la higuera. Luego, los higos van creciendo y creciendo entre abril, mayo y junio, y a finales de junio o principios de julio maduran: eso son las figuesflors".

La lluvia: amiga y enemiga

"Hay que ir cosechando los higos cada día, porque maduran de un día para el otro", explica Bibiloni. Además, aclara un proceso conocido entre los payeses y agricultores de la isla: untar el ostiolo (extremo inferior) del higo con aceite. "Así le das una maduración prematura, en una semana perfectamente". De esta forma, a aquellos higos que se quieran coger un poco antes, para no ir cada día a vigilar el árbol, se les puede aplicar este tratamiento.

También habla de la meteorología, tan cambiante últimamente. "Como el año pasado llovió por estas fechas [finales de agosto, principios de septiembre] se perdieron bastantes higos", comenta el productor de Can Jondal. Cuando la fruta ya está madura, que llueva provoca que se les abra el ostiolo y se pierdan: "La producción este año es mucho mayor. Si no llueve ahora, habrá mucha cosecha", resume.

Además, según este productor, suele pasar que la producción de higos varíe bastante: "Un año hay muchos y al año siguiente suele haber menos. Aun así, si el árbol se cuida y se abona como toca, mantendrá una producción alta". Su previsión para este año es que, "si no llueve", habrá higos hasta "pasado septiembre".

Uma y Cristòfol Guerau buscan higos maduros entre las hojas de la higuera. / Marcelo Sastre

Ribas, por su parte, destaca que es importante que llueva: "Tampoco iría mal, aunque se abra el higo, porque es necesario". En cualquier caso, tiene sus árboles en Puig d'en Valls, donde el otoño pasado se inundó gran parte del campo: "El problema es que las lluvias fueron de gran intensidad y se perdió mucha materia orgánica que teníamos en los estratos más altos de la tierra. No fueron muy buenas lluvias. Necesitamos lluvias más cortas y recurrentes: prefiero que haya agua cada 10 días de 15 o 20 litros en una semana que de 400".

Sobre la cantidad de kilos que cree que puede traer a la cooperativa, Ribas comenta: "Podríamos llevar tres o cuatro veces más: si llevamos 40 o 60 kilos semanales, podríamos llegar hasta los 150 perfectamente". El motivo es porque tienen animales de granja, como ovejas: "Dejamos los higos en el suelo y cuando pasamos con los animales, los recogemos de la tierra y se los damos", indica.