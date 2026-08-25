Un viñedo en Ibiza de 1,2 hectáreas, a la venta por 155.000 euros

Si sueñas con tener un viñedo en Ibiza y elaborar tu propio vino, ahora se vende uno en la isla: una parcela no edificable de 11.900 metros cuadrados situada en Sant Joan ha salido a la venta en Idealista por 155.000 euros. El terreno, ubicado en la zona del Port de Sant Miquel, se encuentra en la carretera de Santa Gertrudis a Sant Miquel, según recoge el anuncio.

La finca aparece clasificada como suelo no urbanizable y el propio anuncio advierte de que no existe posibilidad de construir en ella. Su precio actual supone una rebaja del 3% respecto a los 160.000 euros iniciales. El coste equivale a unos 13 euros por metro cuadrado.

Viñas. / Idealista

Según la descripción publicada, se trata de una parcela “exclusiva” pensada para quienes buscan un espacio al aire libre en un entorno natural. La propiedad se presenta como una oportunidad para actividades recreativas, cultivo o como refugio de la rutina diaria. El anuncio menciona de forma expresa la posibilidad de destinar el terreno a una explotación de uva de vino, además de otros usos agrícolas o vinculados al disfrute del paisaje.

La finca cuenta con acceso por carretera y se ofrece como un espacio “único y versátil”, aunque con la limitación urbanística principal de no permitir edificación. El terreno está comercializado por Huspy, según consta en la ficha publicada en Idealista.

Datos del Ministerio

Como referencia, según los últimos datos del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, el precio medio de la tierra agraria en España se situó en 2024 en 10.248 euros por hectárea, mientras que en Baleares alcanzó los 21.390 euros por hectárea. En el caso del viñedo, el valor medio fue de 17.735 euros por hectárea en regadío y de 15.358 euros en secano.

Como curiosidad, los cultivos con mayor valor en España fueron los plátanos, con 281.808 euros por hectárea; los cultivos bajo plástico, con 241.797 euros; y los cultivos tropicales y subtropicales, con 121.916 euros. El mayor incremento correspondió a los frutos secos de secano, con 7.144 euros por hectárea, un 6,67% más que en 2023, mientras que la mayor bajada se registró en el viñedo de regadío, con un descenso del 5,67%.