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"¿En Ibiza las mujeres tienen los pechos en el cuello, no?": un vestido comprado en Ibiza hace 25 años desata las risas en Instagram

Las hermanas de @sistermendez protagonizan un divertido vídeo en el que una de ellas intenta volver a ponerse una prenda de seda adquirida en la isla y termina cargando contra su patróne

Unas de las hermanas que protagoniza el divertido vídeo

Unas de las hermanas que protagoniza el divertido vídeo / @sistersmendez

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Carolina Avilar

Carolina Avilar

Ibiza

Un vestido comprado en Ibiza hace 25 años se ha convertido en protagonista de uno de los últimos vídeos publicados por la cuenta de Instagram @sistermendez. Lo que comienza como el reencuentro con una prenda guardada durante décadas termina en una divertida conversación entre hermanas sobre el diseño del vestido y, especialmente, sobre dónde debería quedar la zona del pecho.

El vídeo, acompañado por el texto "lo vestit de seda eivissenc" comienza con un diálogo gracioso: "Este vestido tiene 25 años", comenta una de las protagonistas mientras se lo prueba. Su hermana no tarda en recordarle su origen: "Te lo compré en Ibiza". A partir de ahí empieza el intercambio de bromas. "¿Y en Ibiza las mujeres tienen los pechos aquí, no?", pregunta mientras señala prácticamente la zona del cuello, sorprendida por la posición que marca el vestido. "¿Por qué?", responde la otra entre risas.

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La explicación de la protagonista es todavía más gráfica. "Nunca, nunca me ha ido bien de la zona del pecho. Tiene un patronaje de mierda", asegura mientras muestra cómo la forma prevista por el vestido no coincide precisamente con sus pechos. "Tendría que tenerla aquí dentro y mira dónde la tengo", añade, provocando las carcajadas de su hermana y dando a entender que las tiene bastantes más abajo de donde "deberían ir" en el vestido. Ante el complicado "patrón" de la prenda, acaba planteando dos únicas alternativas: "O me las opero y me pongo silicona o no me pongo este vestido". Ni siquiera la calidad del tejido consigue salvar al diseño: "Puede ser de seda, pero un patronaje de mierda".

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