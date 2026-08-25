United conectará Ibiza con Nueva York con cuatro vuelos semanales desde 2027

Ibiza tendrá conexión directa con Nueva York a partir del verano de 2027. United Airlines empezará a operar el próximo 31 de mayo una nueva ruta entre el aeropuerto de Newark, en el área metropolitana de Nueva York, e Ibiza, con cuatro frecuencias semanales.

La nueva conexión forma parte de la mayor expansión internacional de la historia de la aerolínea estadounidense, que incorporará diez nuevos destinos en Europa y Asia durante la temporada de verano de 2027. United será, además, la única compañía aérea estadounidense que ofrecerá vuelos directos a Ibiza, según ha informado este martes la empresa. Dos días después del estreno de la ruta pitiusa, el 2 de junio, comenzará también a volar entre Newark y Valencia, en este caso con tres frecuencias semanales.

La mayor expansión internacional de United

Además de Ibiza y Valencia, la compañía estrenará vuelos desde Newark a Marsella, Terceira, Liubliana, Olbia y Catania, mientras que desde San Francisco abrirá nuevas conexiones con Okinawa y Toulouse y desde Washington con Ciudad de Luxemburgo.

Algunas de estas rutas se operarán con el nuevo Airbus A321XLR, presentado recientemente por United y diseñado para cubrir trayectos de largo radio con aviones de pasillo único. La aerolínea ha destacado que en la última década ha incorporado 58 destinos internacionales a su red y que actualmente vuela a más de 160 destinos fuera de Estados Unidos.

La expansión para 2027 incluirá también nuevas rutas a Osaka, Milán y París, además de la recuperación de conexiones estrenadas este verano desde Newark a Split, Bari, Glasgow y Santiago de Compostela.