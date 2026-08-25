Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Vertidos es CodolarCircuito motocross'Rissagues'Sant Bartomeu
instagramlinkedin

Vuelos

United conectará Ibiza con Nueva York con cuatro vuelos semanales desde 2027

La aerolínea estadounidense estrenará la ruta entre Newark e Ibiza el 31 de mayo y será la única compañía de Estados Unidos que volará directamente a la isla

Aviones en la plataforma de estacionamiento del aeropuerto de Ibiza

Aviones en la plataforma de estacionamiento del aeropuerto de Ibiza / Vicent Mari

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Redacción Ibiza

Ibiza tendrá conexión directa con Nueva York a partir del verano de 2027. United Airlines empezará a operar el próximo 31 de mayo una nueva ruta entre el aeropuerto de Newark, en el área metropolitana de Nueva York, e Ibiza, con cuatro frecuencias semanales.

La nueva conexión forma parte de la mayor expansión internacional de la historia de la aerolínea estadounidense, que incorporará diez nuevos destinos en Europa y Asia durante la temporada de verano de 2027. United será, además, la única compañía aérea estadounidense que ofrecerá vuelos directos a Ibiza, según ha informado este martes la empresa. Dos días después del estreno de la ruta pitiusa, el 2 de junio, comenzará también a volar entre Newark y Valencia, en este caso con tres frecuencias semanales.

La mayor expansión internacional de United

Además de Ibiza y Valencia, la compañía estrenará vuelos desde Newark a Marsella, Terceira, Liubliana, Olbia y Catania, mientras que desde San Francisco abrirá nuevas conexiones con Okinawa y Toulouse y desde Washington con Ciudad de Luxemburgo.

Algunas de estas rutas se operarán con el nuevo Airbus A321XLR, presentado recientemente por United y diseñado para cubrir trayectos de largo radio con aviones de pasillo único. La aerolínea ha destacado que en la última década ha incorporado 58 destinos internacionales a su red y que actualmente vuela a más de 160 destinos fuera de Estados Unidos.

Noticias relacionadas y más

La expansión para 2027 incluirá también nuevas rutas a Osaka, Milán y París, además de la recuperación de conexiones estrenadas este verano desde Newark a Split, Bari, Glasgow y Santiago de Compostela.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Un trabajador de Portinatx: 'Estamos esperando la llegada de la familia real saudí, que ha alquilado dos villas por 30.000 euros la noche
  2. Muere un motorista de 35 años en un accidente con tres vehículos implicados en la carretera de Sant Josep
  3. Una vecina reclama 60.000 euros a Sant Antoni por romperse la cadera al cruzar un paso de cebra, pero se queda sin indemnización
  4. Una familia de cuatro no puede pagar dos habitaciones de hotel': Juan Cardona, sobre la pérdida de turismo familiar en Ibiza
  5. Dos 'rissagues' arrasan la playa de Sant Antoni y obligan a cancelar el concierto de las fiestas de Sant Bartomeu
  6. La Policía Local de Sant Antoni reconoce que la guerra con el Ayuntamiento lleva un año y medio abierta
  7. Fallece en Ibiza a los 102 años Catalina Escandell Riera, Catalina d'en Gall, una de las últimas mujeres que vestía de 'pagesa'
  8. Susto en la carretera de Santa Eulària: un Jeep vuelca tras chocar con un taxi y un turismo

United conectará Ibiza con Nueva York con cuatro vuelos semanales desde 2027

United conectará Ibiza con Nueva York con cuatro vuelos semanales desde 2027

Cronistas, historiadores y detectives, tras el rastro de la misteriosa herencia Desclaux en Mallorca

Cronistas, historiadores y detectives, tras el rastro de la misteriosa herencia Desclaux en Mallorca

Ibiza vuelve a sufrir una noche tórrida con mínimas de 26 grados

Ibiza vuelve a sufrir una noche tórrida con mínimas de 26 grados

Un policía fuera de servicio persigue y detiene en Ibiza al presunto autor de un robo

Un policía fuera de servicio persigue y detiene en Ibiza al presunto autor de un robo

Detenido en Ibiza tras huir de la Policía con éxtasis, heroína, hachís y cocaína

Detenido en Ibiza tras huir de la Policía con éxtasis, heroína, hachís y cocaína

¡Alerta conductores!: la ITV de Ibiza sube tarifas y obliga a pagar la tasa al pedir la cita

¡Alerta conductores!: la ITV de Ibiza sube tarifas y obliga a pagar la tasa al pedir la cita

Esperas de hasta 12 horas en las Urgencias del hospital de Ibiza: Salud afirma que son casos puntuales

Esperas de hasta 12 horas en las Urgencias del hospital de Ibiza: Salud afirma que son casos puntuales

Un viñedo en Ibiza de 1,2 hectáreas, a la venta por 155.000 euros

Un viñedo en Ibiza de 1,2 hectáreas, a la venta por 155.000 euros
Tracking Pixel Contents