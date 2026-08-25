Vuelos
United conectará Ibiza con Nueva York con cuatro vuelos semanales desde 2027
La aerolínea estadounidense estrenará la ruta entre Newark e Ibiza el 31 de mayo y será la única compañía de Estados Unidos que volará directamente a la isla
Ibiza tendrá conexión directa con Nueva York a partir del verano de 2027. United Airlines empezará a operar el próximo 31 de mayo una nueva ruta entre el aeropuerto de Newark, en el área metropolitana de Nueva York, e Ibiza, con cuatro frecuencias semanales.
La nueva conexión forma parte de la mayor expansión internacional de la historia de la aerolínea estadounidense, que incorporará diez nuevos destinos en Europa y Asia durante la temporada de verano de 2027. United será, además, la única compañía aérea estadounidense que ofrecerá vuelos directos a Ibiza, según ha informado este martes la empresa. Dos días después del estreno de la ruta pitiusa, el 2 de junio, comenzará también a volar entre Newark y Valencia, en este caso con tres frecuencias semanales.
La mayor expansión internacional de United
Además de Ibiza y Valencia, la compañía estrenará vuelos desde Newark a Marsella, Terceira, Liubliana, Olbia y Catania, mientras que desde San Francisco abrirá nuevas conexiones con Okinawa y Toulouse y desde Washington con Ciudad de Luxemburgo.
Algunas de estas rutas se operarán con el nuevo Airbus A321XLR, presentado recientemente por United y diseñado para cubrir trayectos de largo radio con aviones de pasillo único. La aerolínea ha destacado que en la última década ha incorporado 58 destinos internacionales a su red y que actualmente vuela a más de 160 destinos fuera de Estados Unidos.
La expansión para 2027 incluirá también nuevas rutas a Osaka, Milán y París, además de la recuperación de conexiones estrenadas este verano desde Newark a Split, Bari, Glasgow y Santiago de Compostela.
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