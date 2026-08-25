El álbum
Sean Christopher hace magia para el jugador de la NBA Chris Paul
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El ilusionista Sean Christopher compartió en sus redes sociales una fotografía junto a Chris Paul, uno de los jugadores más conocidos de la NBA, después de realizar un espectáculo de magia para él. «Una leyenda absoluta y un tío muy guay. Me dijo que él también solía hacer trucos de magia», escribió el mago en su cuenta de Instagram.
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