Sant Bartomeu enciende el cielo con peonías y crisantemos

El día grande de Sant Bartomeu ya ha llegado. El resplandor que cada año se espera volvió a hacerse presente. Niños y mayores aguardaban con la misma ilusión, con los ojos puestos en el cielo y ese brillo que aparece justo antes de que todo empiece. Unos pedían deseos, otros se tomaban de la mano y entonces llegaba el fuego. Risas, juegos, calma y conversaciones a la espera de las luces que cambiaban de color y volvían a recorrer la bahía. Generación tras generación conocen este ritual: quedarse de pie a la espera del asombro.

Durante cerca de 15 minutos, unos 1.500 artificios y 350 kilos de materia reglamentada iluminaron la bahía desde la punta des Molí. El espectáculo, pensado para ir creciendo en ritmo e intensidad, aprovechó además el reflejo del mar para multiplicar cada destello y hacer visible el castillo desde distintos puntos de la costa.

Castillo de fuegos artificiales por Sant Bartomeu en Sant Antoni / Marcelo Sastre

«Hemos preparado un espectáculo lo más variado posible», explicó antes del inicio José Vicente Caballer, de la empresa organizador del espectáculo, Hermanos Caballer pirotécnicos. El ritmo constituía una de las claves de toda la propuesta.

Los artificios alcanzaron un calibre máximo de cien milímetros. El punto de lanzamiento, situado en sa Punta des Molí, permitió que los fuegos se contemplaran desde toda la bahía. El mar tuvo también un papel importante dentro del diseño. «Hemos intentado preparar los juegos para que se reflejen en el mar, se vean en la bahía y así luzcan más», señaló Caballer.

Y así fue. Cada explosión encontraba su reflejo sobre el agua. El cielo ofrecía una parte del espectáculo y el mar devolvía la otra. El público pudo contemplar una sucesión de luces que rompió durante unos minutos la oscuridad de la noche.

Un espectáculo de menos a más

El castillo comenzó con un ritmo más suave. Después, la intensidad creció hasta alcanzar los momentos más potentes de la noche.

«El espectáculo irá in crescendo, con un ritmo más suave al principio, y finalizaremos con los bombardeos de color y los finales, que serán los momentos más apoteósicos», avanzó el promotor del evento pirotécnico antes del disparo.

Entre los efectos destacaron las peonías y los crisantemos, además de otras figuras preparadas para la ocasión. Los colores se sucedieron sobre el cielo de Sant Antoni y cada nueva explosión provocó otra vez ese gesto que se repite cada año: cabezas alzadas, ojos abiertos y silencio durante apenas unos segundos antes del siguiente estruendo.

Castillo de fuegos artificiales por Sant Bartomeu en Sant Antoni / Marcelo Sastre

El ritmo constituye, según explicó el organizador, el punto de partida para diseñar un espectáculo de estas características: «Para nosotros lo más importante es el ritmo del espectáculo. A partir del ritmo que quieres conseguir seleccionas los efectos hasta completar el tiempo, con momentos más suaves, otros más armónicos y otros más potentes».

El diseño requirió alrededor de dos días de trabajo. Después llegó la preparación del material en fábrica y el embalaje, un proceso que ocupó aproximadamente una semana.

Tras esos 15 minutos que el público pudo ver anoche había, por tanto, varios días de preparación y un trabajo técnico que debía encajar cada artificio en el momento exacto.

Seis pirotécnicos en el montaje

Seis pirotécnicos participaron en el montaje del espectáculo. A ellos se sumaron los equipos de vigilancia, Protección Civil y Policía, que se encargaron del dispositivo de seguridad en la zona.

La preparación técnica precedió a una noche en la que miles de miradas se concentraron en un mismo punto. El público esperaba uno de los momentos más tradicionales y reconocibles de las fiestas de Sant Bartomeu. Y el final reservó el instante más intenso.

Los últimos minutos reunieron luces y colores. Las explosiones se sucedieron con más fuerza y el cielo se llenó por completo. El estruendo se extendió por la bahía mientras las últimas luces se reflejaban sobre el agua. «El final de trueno junto con el color de los últimos minutos es el momento más llamativo del espectáculo», adelantó Caballer.

Después del último estallido, la oscuridad regresó poco a poco. Quedó el humo sobre la bahía, el eco de las explosiones y las miradas que todavía permanecían arriba durante unos segundos más. El ritual había terminado.