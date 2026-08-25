Sant Bartomeu cumple con la tradición

Sant Antoni ha vivido este lunes su jornada grande de Sant Bartomeucon la mezcla habitual de devoción, calor y multitud; aunque este año con un sobresalto añadido: dos 'rissagues' matutinas han obligado a cancelar dos de los actos previstos, la fiesta de la espuma ‘Fiestuki Splash’ y el concierto nocturno de Guarrománticos en s’Arenal. La misa solemne, la procesión, el ball pagès y el castillo de fuegos artificiales de medianoche, en cambio, se han mantenido tal y como marcaba el programa.

Una muestra de ‘ball pagès’ en la plaza de la iglesia de Sant Antoni. |

Nueva luz y un calor que no ha dado tregua

A las ocho de la tarde la iglesia lucía repleta y, por primera vez, ha estrenado una nueva iluminación para la ocasión. La mejora del alumbrado, eso sí, no ha logrado aplacar el calor: el Ayuntamiento ha repartido abanicos y los ventiladores apenas movían un aire espeso, cargado del característico olor a incienso.

Dos payeses sujetan al Cristo en la procesión. | FOTOS DE: J.A. RIERA

Antes de que comenzara la misa, un miembro de la colla de Portmany, Àngel, se ha dirigido al grupo con un «Salut i bones festes a tots els bartomeus», tras la foto de familia. «Es un día muy especial para nosotros y para el pueblo, nos encanta bailar en casa», ha explicado.

La comitiva ha entrado en el templo por este orden: primero la colla Brisa de Portmany; después, los cargos políticos del Govern balear y del Ayuntamiento, y por último, el obispo Vicent Ribas, que ha presidido la eucaristía en honor a Santa Agnès y Sant Bartomeu apóstol y ha agradecido la presencia de diputados, alcalde, sector municipal, consellers, el presidente del Consell y mandos de policía, Ejército y Guardia Civil, sin olvidar ni uno solo.

Representantes políticos en primera fila durante la misa. |

Una homilía marcada por el temporal

Ha sido precisamente el temporal matinal el que ha servido al obispo de gancho para su homilía. «Hoy celebramos esta fiesta, que se hizo en medio de un temporal, y estamos hoy mismo dentro del temporal», ha señalado, y ha añadido con convicción: «Se ve que los 24 de agosto toca que haya temporal». Ribas ha recordado el origen de la fiesta: una barca sorprendida por una tempestad navegaba a la deriva y sus marineros, temiendo perder la vida, prometieron entregar una imagen de Santa Agnès y celebrar una fiesta en su honor si llegaban a puerto. Arribaron un 24 de agosto y, desde entonces, generación tras generación, el pueblo conmemora aquella promesa hecha en plena tormenta.

Reparto de ‘bunyols’ después de la ‘ballada’. |

El obispo ha dedicado también parte de la homilía al sentido del martirio, recordando a Antoni Cardona Vingut, sacerdote portmanyí que murió por su fidelidad al Evangelio en las primeras semanas de la Guerra Civil. «Él fue un sello de nuestra iglesia; su testimonio nos plantea qué significa ser fieles a Cristo», ha comentado el obispo.

Fuera, antes de que acabara la misa, ya esperaban sentadas en la plaza Paqui Quesada, cordobesa, y Rosario Ruiz, valenciana, vecinas de Sant Antoni desde hace más de 40 años, que han salido antes del final. «Es un horror, han puesto el alumbrado, pero se necesita aire acondicionado», ha lamentado Paqui. Rosario ha matizado: «Está bien lo de la iluminación, pero harían falta otras cosas en el pueblo, se gastan demasiado dinero en cosas que no son tan necesarias». Tampoco coincidían sobre los fuegos artificiales: Paqui prefiere prescindir de ellos «porque los animales sufren mucho», mientras Rosario piensa quedarse a verlos. Ambas, eso sí, han destacado el espectáculo de drones de la víspera: «Nos ha gustado mucho, es una cosa nueva y fue muy impresionante». Rosario participaría después en la procesión, como parte de la asociación valenciana que saca a la Virgen de los Desamparados. «Soy cristiana y practicante cuando me nace», ha explicado. Y pese a las cancelaciones de la mañana, ambas coinciden en que la fiesta sigue siendo especial: «La tradición dice que llueve y viene el fresquito: es un antes y un después. Normalmente llueve y hoy se ha cumplido».

Las payesas y los payeses en la procesión. |

Antes y después de la misa, el bar Es Clot, pegado a la fachada de la iglesia, no ha dado abasto, con clientes buscando sitio en primera fila para admirar el ball pagès y la salida de la procesión. La campana no ha dejado de sonar en todo el trayecto. «Pum, pum, pum, pum», repetía un niño subido a caballito sobre los hombros de su padre.

El paso ha recorrido la calle Ample flanqueada de espectadores. Entre ellos, turistas que se paraban a sacar el móvil desde cualquier esquina, desde el Burger King hasta la heladería Com a Casa. Al término del recorrido, la colla Brisa de Portmany ha tomado la plaza trasera de la iglesia, reuniendo tanto a quienes habían acudido expresamente como a paseantes que solo salieron a tomar un helado y han acabado rodeando a los bailarines.