Sucesos en Ibiza
Un policía fuera de servicio persigue y detiene en Ibiza al presunto autor de un robo
El agente de Santa Eulària presenció la sustracción de un móvil y documentación a una mujer y alcanzó al sospechoso tras perseguirlo a pie
Un agente de la Policía Local de Santa Eulària que se encontraba fuera de servicio detuvo este lunes por la tarde en Ibiza a un hombre como presunto autor del robo de un teléfono móvil y diversa documentación personal a una mujer.
Los hechos ocurrieron alrededor de las 19.30 horas en la calle González Abarca, cuando el policía paseaba acompañado de varios familiares y observó a un individuo que presuntamente acababa de sustraer las pertenencias a una mujer. La víctima comenzó entonces a pedir ayuda y a alertar de que le habían robado, al tiempo que solicitaba que detuvieran al hombre. Ante esta situación, el funcionario se identificó como agente de Policía e inició una persecución a pie para impedir que el sospechoso escapara.
Tras recorrer cierta distancia, el policía consiguió alcanzar e interceptar al hombre, al que detuvo como presunto autor de la sustracción.
Trasladó al detenido a pie hasta la Policía Local de Ibiza
Una vez controlada la situación, y dado que se encontraba fuera de servicio y no disponía de vehículo policial, el agente trasladó a pie al detenido hasta las dependencias de la Policía Local de Ibiza. Allí, el arrestado quedó a disposición de los agentes que se encontraban de servicio para continuar con las correspondientes diligencias policiales.
El policía de Santa Eulària también facilitó a sus compañeros la información sobre la intervención, las manifestaciones de la víctima y los efectos presuntamente sustraídos, según ha informado el Ayuntamiento de Santa Eulària.
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