Un policía fuera de servicio persigue y detiene en Ibiza al presunto autor de un robo

Un agente de la Policía Local de Santa Eulària que se encontraba fuera de servicio detuvo este lunes por la tarde en Ibiza a un hombre como presunto autor del robo de un teléfono móvil y diversa documentación personal a una mujer.

Los hechos ocurrieron alrededor de las 19.30 horas en la calle González Abarca, cuando el policía paseaba acompañado de varios familiares y observó a un individuo que presuntamente acababa de sustraer las pertenencias a una mujer. La víctima comenzó entonces a pedir ayuda y a alertar de que le habían robado, al tiempo que solicitaba que detuvieran al hombre. Ante esta situación, el funcionario se identificó como agente de Policía e inició una persecución a pie para impedir que el sospechoso escapara.

Tras recorrer cierta distancia, el policía consiguió alcanzar e interceptar al hombre, al que detuvo como presunto autor de la sustracción.

Trasladó al detenido a pie hasta la Policía Local de Ibiza

Una vez controlada la situación, y dado que se encontraba fuera de servicio y no disponía de vehículo policial, el agente trasladó a pie al detenido hasta las dependencias de la Policía Local de Ibiza. Allí, el arrestado quedó a disposición de los agentes que se encontraban de servicio para continuar con las correspondientes diligencias policiales.

El policía de Santa Eulària también facilitó a sus compañeros la información sobre la intervención, las manifestaciones de la víctima y los efectos presuntamente sustraídos, según ha informado el Ayuntamiento de Santa Eulària.