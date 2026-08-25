Esto es lo que costará pasar la ITV en Ibiza: las nuevas tarifas

La ITV de Ibiza estrena este miércoles nuevas tarifas y un nuevo sistema de cita previa, que obliga a pagar la tasa por adelantado en el mismo momento de realizar la reserva. La medida busca reducir el elevado absentismo del servicio, que supera el 40% de las citas concertadas, y evitar prácticas irregulares relacionadas con la reserva y compraventa de turnos.

El cambio entra en vigor después de que este martes se haya publicado en el Butlletí Oficial de les Illes Balears (BOIB) la aprobación definitiva de la modificación de la ordenanza fiscal reguladora de la tasa de la ITV.

¿Cuánto cuesta ahora pasar la ITV en Ibiza?

Las nuevas tarifas dependen del tipo de vehículo. La inspección periódica de turismos, cuadriciclos y vehículos de hasta 3.500 kilos de masa máxima autorizada tendrá un precio de 28 euros. Para los vehículos de motor de hasta tres ruedas, la tasa será de 12 euros, mientras que los vehículos de mercancías de más de 3.500 kilos y los destinados al transporte de más de nueve personas deberán abonar 60 euros. En el caso de los tractores y la maquinaria agrícola, la inspección periódica costará 15 euros.

¿Cuánto cuesta una segunda inspección?

Si el vehículo no supera la primera revisión y debe regresar a la ITV, las tarifas de la segunda inspección serán de 6 euros para los vehículos de primera categoría, 14 euros para los de segunda y 30 euros para los de tercera.

La ordenanza contempla, no obstante, una excepción. Cuando el resultado sea desfavorable pero los defectos detectados no obliguen a volver a pasar por la línea de inspección y no sean más de cuatro defectos graves, el usuario tendrá siete días hábiles para realizar la segunda revisión sin pagar una nueva tasa.

¿Cómo se pide ahora cita para la ITV?

A partir de este miércoles, la cita previa deberá ir acompañada del pago anticipado de la tasa correspondiente. Sin ese abono, la reserva no quedará confirmada. La cita puede solicitarse a través de la página web del servicio de ITV del Consell de Ibiza, como hasta ahora, pero el proceso incorpora desde este miércoles el pago obligatorio.

¿Se puede cancelar o cambiar una cita?

Sí. El nuevo sistema permite anular o modificar la cita hasta 24 horas antes sin necesidad de volver a pagar la tasa. De esta manera, si un usuario finalmente no puede acudir, la cita puede liberarse y quedar disponible para otra persona.

¿Dónde se pueden resolver dudas?

Las personas que tengan problemas con el nuevo sistema de pago, necesiten alguna aclaración o encuentren dificultades para realizar el trámite telemático pueden contactar con el servicio de atención de la ITV del Consell de Ibiza en el 971 19 59 06.

¿Por qué cambia ahora el sistema?

El Consell justifica el pago anticipado por el elevado número de usuarios que reservan una cita y finalmente no se presentan. Según el conseller insular de Movilidad, Mariano Juan, actualmente cuatro de cada diez citas quedan sin utilizar. La institución pretende así que las reservas correspondan a usuarios que realmente vayan a acudir y, al mismo tiempo, combatir el uso fraudulento del sistema y la compraventa de citas.