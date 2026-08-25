Multazo histórico en Ibiza: una reforma ilegal acaba costando 1,78 millones de euros en Santa Eulària

El Ayuntamiento de Santa Eulària ha ingresado 1.778.663,17 euros procedentes de un único expediente sancionador urbanístico. Se trata, según el Consistorio, del mayor expediente de este tipo en la historia municipal y corresponde a unas obras ejecutadas sin licencia en una vivienda situada en las inmediaciones del polígono de Ca na Palava.

La deuda se ha cobrado de forma íntegra en vía de apremio, con lo que el expediente queda finalizado. La sanción se impuso por la realización de obras sin la correspondiente licencia municipal y por el incumplimiento de las órdenes de paralización dictadas durante la tramitación del procedimiento.

El caso se remonta a una reforma integral de una vivienda con más de 400 metros cuadrados de superficie construida, distribuidos en dos plantas. Las obras incluyeron también la renovación de la cubierta y de instalaciones, el cambio de uso de un garaje de 54,68 metros cuadrados para convertirlo en sala de instalaciones y la reforma y ampliación de un anexo ya existente respecto de la vivienda principal.

En conjunto, el valor estimado de los trabajos ejecutados superaba los 544.000 euros.

Una vivienda anterior a 1956

Uno de los factores clave del expediente fue la antigüedad del inmueble. La vivienda es anterior a 1956 y, por tanto, está sujeta a protección patrimonial de acuerdo con el Plan Territorial Insular. Esta circunstancia tuvo un peso determinante en la cuantificación de la sanción, al tratarse de actuaciones no permitidas en un inmueble protegido.

Las inspecciones llevadas a cabo por los Servicios Técnicos Municipales permitieron comprobar que los trabajos realizados tenían una envergadura muy superior a las actuaciones menores comunicadas inicialmente. Según el Ayuntamiento, bajo la apariencia de pequeñas obras de escasa entidad se había ejecutado una reforma integral que quedaba fuera de la cobertura de las licencias y comunicaciones previas presentadas.

Durante la tramitación del procedimiento, los técnicos constataron además en varias ocasiones que los trabajos continuaban pese a haberse decretado su paralización provisional.

Los hechos acabaron derivando en tres infracciones urbanísticas: una muy grave y dos graves. La suma de estas infracciones, el valor de las obras y la protección patrimonial del inmueble explican el elevado importe final de la sanción.

El desglose de la deuda

La cantidad recaudada corresponde al cobro completo de la deuda en periodo ejecutivo. Del total de 1.778.663,17 euros, 1.378.490,88 euros corresponden al principal de la sanción. A esta cifra se suman 275.707,04 euros de recargo de apremio, 120.727,18 euros de intereses de demora y 3.560,81 euros de costas del procedimiento.

El Ayuntamiento también ha informado de que, entre el 1 de enero y el 20 de agosto de 2026, ha cobrado y finalizado expedientes en vía de apremio por un importe total de 5.225.190,93 euros. Esta cifra no incluye los pagos a cuenta ni los pagos parciales correspondientes a expedientes que siguen abiertos porque todavía quedan cantidades pendientes de cobro.

Durante todo el ejercicio 2025, los expedientes de apremio íntegramente cobrados y finalizados en el Ayuntamiento de Santa Eulària des Riu alcanzaron los 7.527.860,10 euros.