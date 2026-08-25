El 'Miguel Oliver', el buque que rastreará los fondos de Ibiza y Formentera para saber qué queda bajo el mar

Un equipo científico dirigido por el Centro Oceanográfico de Baleares (COB) del Instituto Español de Oceanografía (IEO) inicia este martes la cuarta y última etapa de la campaña 'Medits 2026', dirigida a evaluar los recursos pesqueros en aguas profundas y su ecosistema en las aguas de Ibiza y Formentera. Con esta etapa se completará la campaña 'Medits' en el Mediterráneo español en 2026, que suma 26 años de intervenciones anuales en Baleares y 32 en las costas de la Península, donde el programa empezó en 1994, según ha informado el IEO en un comunicado.

Durante 14 días, un equipo de 17 personas integrado por especialistas del COB, del Centro Oceanográfico de Málaga y de la Secretaría General de Pesca del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, trabajará en aguas de Ibiza y Formentera a bordo del buque de investigación pesquera y oceanográfica 'Miguel Oliver'.

El objetivo será evaluar la abundancia y estructura poblacional de los recursos demersales (de los fondos marinos) y ampliar el conocimiento de la estructura biológica de las comunidades explotadas y del impacto de la pesca en sus ecosistemas.

Ordinas: "Las Pitiusas albergan algunos de los caladeros de profundidad más tradicionales y extensos del Mediterráneo occidental"

El investigador del COB y responsable científico de la campaña, Francesc Ordinas, ha explicado que las Pitiusas "albergan algunos de los caladeros de profundidad más tradicionales y extensos del Mediterráneo occidental".

El barco que ratreará los fondos de las Pitiusas. / Ministerio de Agricultura y Pesca

Ha añadido que Ibiza y Formentera han sido las últimas en integrarse a este programa, en 2021, lo que supone una mejora de la información científica "sobre el estado de explotación y conservación de los recursos pesqueros y ecosistemas explotados por la pesquería de arrastre de fondo en la plataforma y talud continental de Baleares". La serie histórica de datos recogidos durante las campañas 'Medits' presenta tendencias temporales de los recursos pesqueros y sus ecosistemas, "algo de gran interés en el contexto actual de cambio global", destaca en su nota el IEO.

Desde 2021, un experto geólogo participa también en las campañas, lo que permite mejorar la información batimétrica y geomorfológica de los fondos del archipiélago.

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Las campañas 'Medits' están cofinanciadas por la Unión Europea a través del Fondo Europeo Marítimo de Pesca y Acuicultura (FEMPA), dentro del programa nacional de recopilación, gestión y uso de datos del sector pesquero y el apoyo al asesoramiento científico en relación con la política pesquera común.