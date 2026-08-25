Las lluvias vuelven a Ibiza y Formentera a finales de semana

Las lluvias volverán a Ibiza y Formentera a finales de esta semana, según la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet). Después de un martes y un miércoles marcados por el tiempo estable, el cambio llegará a partir del jueves, con un aumento claro de la probabilidad de precipitaciones.

Este martes, 25 de agosto, las Pitiusas tendrán una jornada tranquila, con cielos poco nubosos o despejados, con ligera entrada de polvo en suspensión a lo largo del día, y sin probabilidad de lluvia durante todo el día. Las temperaturas se moverán entre los 25 grados de mínima y los 33 de máxima. El viento soplará flojo, primero de componente oeste, después del sureste y finalmente del sur.

El miércoles continuará el tiempo estable, también sin probabilidad de precipitaciones. La previsión apunta a cielos despejados o con algunas nubes, con temperaturas ligeramente más bajas: 22 grados de mínima y 32 de máxima. El viento será de componente sur, con una velocidad de unos 15 kilómetros por hora.

Cambio del tiempo

El cambio de tiempo llegará el jueves. La Aemet prevé lluvias en Ibiza y Formentera durante toda la jornada, con una probabilidad del 55% durante la primera mitad del día y del 50% en la segunda. Las temperaturas se situarán entre los 23 y los 31 grados, con viento del suroeste y del sur.

El viernes será, según la previsión actual, el día con más opciones de lluvia de toda la semana. La Aemet eleva la probabilidad de precipitación hasta el 95%, con cielos cubiertos y precipitaciones que podrían afectar de forma generalizada a las Pitiusas. Las temperaturas oscilarán entre los 21 grados de mínima y los 32 de máxima, con viento de componente noroeste.

El sábado todavía se mantendrá cierta inestabilidad, aunque con menor probabilidad de lluvia, situada en el 25%. La jornada estará marcada por intervalos nubosos, temperaturas entre los 21 y los 31 grados y viento flojo del sur.

De cara al domingo, la previsión vuelve a mejorar. La Aemet prevé cielos con nubes y claros, pero sin probabilidad de precipitaciones. Las temperaturas se mantendrán en valores veraniegos, con una mínima de 22 grados y una máxima de 32.