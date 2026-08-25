Llama la atención: Que el director general de Recursos Hídricos, Joan Calafat, reconozca que hay descontrol en las captaciones de los pozos en Eivissa, y lo atribuya a la falta de medios.
Que el director general de Recursos Hídricos, Joan Calafat, reconozca que hay descontrol en las captaciones de los pozos en Ibiza y lo atribuya a la falta de medios. De este modo, el propio Govern admite que no es posible controlar, hoy por hoy, la extracción de agua de los acuíferos de Ibiza, a pesar de que el grave problema de agua y las sequías largas que soporta la isla no vienen de ahora, sino que son de siempre.
Que haya personas con trabajo que estén durmiendo en vehículos y hasta en hamacas que van cambiando de sitio cada día, porque ni siquiera pueden acceder a una habitación debido a los precios astronómicos que tiene, o les han estafado y dejado sin dinero, según alerta Cáritas. Estas personas se duchan en gimnasios. La entidad solidaria vuelve a denunciar que personas con empleo se ven obligadas a pedir ayuda para poder comer, porque el precio del alojamiento se lleva gran parte del sueldo. Otras, directamente, ni siquiera encuentran un lugar con un precio razonable que puedan pagar. La situación, lejos de mejorar, empeora, de la mano de la especulación irresponsable y sin límites con la vivienda en Ibiza y Formentera.
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