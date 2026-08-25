Los 50.000 euros donados no bastan: San Antoni debe justificar el interés público de la fiesta privada egipcia

La donación de 50.000 euros a dos entidades no convierte por sí sola una fiesta privada en una actividad de interés público. La legislación permite valorar criterios económicos y sociales para autorizar determinadas actividades y también contempla contraprestaciones por el uso de bienes públicos, pero no establece que una donación a terceros determine automáticamente la existencia del interés público exigido por la ley.

Esta cuestión está en el centro de la polémica por la fiesta privada egipcia celebrada en la antigua cantera de sa Pedrera, terrenos municipales de Sant Antoni. El alcalde, Marcos Serra, ha defendido que los 50.000 euros donados por los organizadores, 40.000 a Cáritas y 10.000 al Motoclub de Formentera i Eivissa, fueron el motivo que permitió considerar que el evento tenía "interés general".

"Esos 50.000 euros son el motivo de que se autorizara la fiesta", explicó Serra a Diario de Ibiza. Los promotores abonaron además 199 euros correspondientes al trámite administrativo. El alcalde fue todavía más explícito: "Una fiesta privada de cumpleaños, sin hacer una donación, evidentemente no tiene ningún interés general". Y añadió: "En este caso, al ser privada, la única manera viable era la donación". Sin embargo, esa equivalencia automática entre donación e interés público no aparece recogida en la legislación.

La ley no fija un precio para el interés público

La Ley 7/2013 de actividades de las Illes Balears establece que la autorización de una actividad no permanente tiene carácter "discrecional, singular y puntual" y debe otorgarse "sólo por un interés público con criterios económicos y sociales".

La norma no fija cantidades mínimas ni establece que una donación permita considerar automáticamente cumplido ese requisito. Una aportación económica o social puede formar parte de los elementos valorados por la Administración, pero la ley no dice que una donación, por sí sola, convierta una fiesta privada en una actividad de interés público.

Además, que la potestad sea discrecional no significa que la Administración pueda decidir sin justificar sus motivos. La Ley 39/2015 obliga a motivar los actos dictados en ejercicio de potestades discrecionales. Por ello, para valorar la autorización resulta determinante conocer qué interés público concreto identificó el Ayuntamiento, cómo lo justificó y qué relación estableció entre ese interés y los 50.000 euros donados.

Por otra parte, la Ley 7/2013 excluye de su ámbito determinados actos esporádicos o familiares de carácter privado únicamente cuando no estén abiertos al público y no se celebren en establecimientos o espacios públicos. Por tanto, el carácter privado de una fiesta no basta para acogerse a esa exclusión cuando se utiliza un espacio de titularidad municipal.

Las actividades no permanentes requieren siempre autorización previa. Si la fiesta fue tramitada como actividad no permanente mayor o menor, la solicitud debía incluir, entre otros extremos, las fechas, horarios, emplazamiento y aforo, además de planos y una memoria técnica. Esa documentación debe abordar cuestiones como seguridad, evacuación, incendios, movilidad, molestias y protección del territorio. Este último aspecto cobra especial relevancia por la polémica del lago artificial instalado durante la fiesta.

El lago artificial

Serra aseguró después del evento que nunca lo habría autorizado de haber sabido que los promotores pretendían instalar un gran lago ornamental. "En la memoria descriptiva de su proyecto en ningún momento hablaron de que hubiera un lago con agua", afirmó. El alcalde anunció además que los técnicos municipales estudiaban si podía abrirse un expediente sancionador y agregó que la futura ordenanza municipal de ahorro de agua prohibirá este tipo de usos ornamentales.

El PSOE de Sant Antoni acusó posteriormente al alcalde de haber mentido sobre ese desconocimiento. Los socialistas sostienen que la memoria técnica registrada el 28 de julio, de 69 páginas, contiene al menos diez planos en los que aparece una gran superficie azul identificada con la palabra inglesa water. Según los socialistas, los planos incluían también referencias como steps into water y una pasarela de tres metros de ancho que atravesaba esa zona. La formación considera que esta documentación contradice la versión del alcalde y reclama que se hagan públicos los planos utilizados para tramitar la autorización.

La cuestión no se limita, por tanto, a determinar si la palabra "lago" aparecía literalmente en la memoria. Si el evento fue tramitado como actividad no permanente mayor o menor, los planos también formaban parte de la documentación técnica exigida por la ley, por lo que resulta relevante establecer qué información ofrecía el conjunto del proyecto y qué conocía o podía conocer el Ayuntamiento cuando dio el visto bueno.

La cantera figura como bien patrimonial

Por último, el régimen del terreno aporta otro elemento relevante. La antigua cantera de sa Pedrera se encuentra en una parcela municipal que figura en el Inventario General de Bienes y Derechos del Ayuntamiento de Sant Antoni como un bien de naturaleza patrimonial, y no como un bien de dominio público. La finca, situada en Can Coix y adquirida por el Consistorio para la construcción de un nuevo cementerio municipal, consta además en el inventario como suelo rústico y "sin uso". Esta clasificación es importante porque los bienes patrimoniales están sometidos a un régimen distinto al de los bienes de dominio público.

La Ley 33/2003 de Patrimonio de las Administraciones Públicas establece para la gestión y explotación de los bienes patrimoniales principios como eficiencia, publicidad, transparencia, concurrencia y objetividad. Eso no significa que cualquier utilización de un bien patrimonial deba realizarse necesariamente mediante concurso, ya que la legislación contempla distintos procedimientos, pero sí obliga a que su utilización tenga cobertura jurídica y respete las condiciones aplicables en cada caso. La legislación permite además que la utilización de bienes públicos pueda estar sometida a cánones, tasas o contraprestaciones. Esas figuras, sin embargo, no son equivalentes a una donación voluntaria a terceros.